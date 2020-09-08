Читатель спрашивает ⟩ Почему над Таллинном кружат самолеты-заправщики в сопровождении истребителей?

Недавно над Таллином снова были замечены большие военные самолеты вместе с сопровождающими их истребителями. Военно-воздушные силы Эстонии ответили на вопрос читателя Elu24 об обстоятельствах, при которых во вторник над Таллинном пролетели военные самолеты.
«На этой неделе истребители немецких ВВС Eurofighter Typhoon, расположенные на авиабазе Эмари, будут выполнять тренировочные полеты над Эстонией», - пояснила Elu24 информационный специалист ВВС Эстонии Сигрид Паула Пукк.
С самолетом-заправщиком A310 MRTT отрабатываются процедуры дозаправки в воздухе.
«Подготовка самолета-заправщика частично связана с задержкой смены службы безопасности на авиабазе Шяуляй в Литве и, как следствие, дополнительной нагрузкой на немецкое подразделение авиационной безопасности», - добавила Пукк.
Со среды следить за воздушным пространством стран Балтии с авиабазы Шяуляй будет также итальянское подразделение воздушной безопасности.