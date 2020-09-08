Читатель спрашивает ⟩ Почему над Таллинном кружат самолеты-заправщики в сопровождении истребителей?

Недавно над Таллином снова были замечены большие военные самолеты вместе с сопровождающими их истребителями. Военно-воздушные силы Эстонии ответили на вопрос читателя Elu24 об обстоятельствах, при которых во вторник над Таллинном пролетели военные самолеты.