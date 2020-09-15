Вт, 15.09.2020
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Яна Тоом

Около 4000 военных из 10 стран примут участие в стартующих на Украине учениях

Учения.

ФОТО: Valentin Sprinchak/Valentin Sprinchak/TASS

Во Львовской области Украины начинаются военные многонациональные учения "Rapid Trident-2020" с участием около 4000 военных из 10 стран, местных жителей просят обходить территорию полигона, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В среду, 16 сентября, на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории нашей страны в 2020 году", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 тыс. военных из 10 стран.

Во время занятий на учебных участках будет привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

"Руководство обучения обращается к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, гостей Львовской области с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений заботы о безопасности", - подчеркнули в Минобороны.

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