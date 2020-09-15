Во вторник заседание Рийгикогу продлилось всего минуту

Заседание началось в 10.00 с проверки присутствия, в ходе которой выяснилось, что в зале отсутствует 21 депутат, а уже в 10.01 заседание было завершено.

"Дорогие коллеги, в повестке дня сегодняшнего заседания нет вопросов. Самостоятельная работа. Спасибо! На этом заседание завершается. Увидимся завтра", - сказал депутатам зампред спикера Хелир-Валдор Сеэдер.

Никто из парламентариев не стал вносить в производство законопроекты и не представил запросов.

Стоит отметить, что Рийгикогу 14-го созыва не в первой проводить короткие заседания: например, 16 апреля 2019 года народные избранники сидели в большом зале около трех минут.