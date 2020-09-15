Вт, 15.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Во вторник заседание Рийгикогу продлилось всего минуту

Рийгикогу.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Заседание Рийгикогу во вторник, 15 сентября, продолжалось всего одну минуту и 14 секунд, пишет Rus.ERR.

Заседание началось в 10.00 с проверки присутствия, в ходе которой выяснилось, что в зале отсутствует 21 депутат, а уже в 10.01 заседание было завершено.

"Дорогие коллеги, в повестке дня сегодняшнего заседания нет вопросов. Самостоятельная работа. Спасибо! На этом заседание завершается. Увидимся завтра", - сказал депутатам зампред спикера Хелир-Валдор Сеэдер.  

Никто из парламентариев не стал вносить в производство законопроекты и не представил запросов.

Стоит отметить, что Рийгикогу 14-го созыва не в первой проводить короткие заседания: например, 16 апреля 2019 года народные избранники сидели в большом зале около трех минут.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back