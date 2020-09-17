В Индии за сутки выявили почти 100 тысяч зараженных COVID-19

Минздрав Индии в четверг подтвердил, что число инфицированных за последние сутки составило 97 894 человека, что увеличило общее количество заболевших в этой стране до 5,1 млн.

Между тем, министр транспорта Индии Нитин Гадкари сообщил о том, что заразился коронавирусом. "Вчера мой тест на COVID-19 показал положительный результат. Сейчас я нахожусь на самоизоляции и надеюсь, что все, кто вступал со мной в контакт, будут осторожны", - написал Гадкари в Twitter.

Индийская оппозиция после возобновления заседаний парламента обвинила премьера-министра Нарендру Моди в том, что он не дал властям штатов времени на подготовку к борьбе с пандемией в марте, из-за чего миллионы мигрантов остались без работы. В свою очередь министр здравоохранения Харш Вардхан поддержал правительство и его решения, заявив, что это помогло предотвратить около трех млн случаев заражения.

Ожидается, что число заболевших коронавирусом в Индии в течение нескольких недель превысит показатели США, где вирус с начала пандемии выявили у более чем 6,6 млн человек, отмечают западные СМИ.

Обстановка в других странах

В Китае на карантин закрыли город Жуйли, находящийся на границе с Мьянмой. В местной администрации заявили, что это необходимо для борьбы с COVID-19 после того, как выявили два случая заражения среди туристов из Мьянмы. По данным китайских СМИ, власти ввели 24-часовой пограничный контроль и готовы депортировать всех, кто не сможет подтвердить свое постоянное место жительства или работы.

Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согваре заявил, что намерен вернуть на родину более 400 студентов, которые не могут покинуть Филиппины из-за пандемии, в том числе 12 из них - с положительным результатом на COVID-19. "Мы с нетерпением ждем, когда наши студенты вернутся домой, и будьте уверены, что Соломоновы острова по-прежнему будут свободны от COVID-19", - сказал Согваре.

На сегодняшний день на Соломоновых островах не зафиксировано ни одного случая коронавируса, а на Филиппинах общее число зараженных составляет более 276 тыс. человек, из которых более 4 тыс. скончались.

В Австралии за последние сутки зафиксировано 35 случаев заражения коронавирусом, что является довольно низким показателем, из них 24 - в штате Виктория, который стал эпицентром пандемии в стране.

"Это фантастический результат и дань уважения тяжелой работе, самопожертвованию и вкладу каждого жителя штата. Я хочу поблагодарить вас за это", - сказал премьер штата Дэниел Эндрюс.