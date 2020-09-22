Галерея ⟩ В Таллинне и Тарту прошли акции с призывом поддержать запрет пушных ферм

Сегодня в центре Таллинна и Тарту одновременно прошла акция, в рамках которой волонтеры организации Nähtamatud Loomad, одетые в костюмы лис, делились с прохожими информацией о запрете пушных ферм. По словам организации цель мероприятия – поддержать запрет пушных ферм в Эстонии.
В ближайшие недели законопроект о запрете пушных ферм будет обсуждаться в Рийгикогу.
Под инициированной организацией Nähtamatud Loomad петицией в поддержку запрета была собрана 6161 цифровая подпись, что позволяет считать эту петицию самой крупной в истории страны.
Пушные фермы запрещены, например, в Норвегии, Бельгии, Нидерландах, Соединенном Королевстве и во многих других государствах. Кроме того, в Польше, одной из самых крупных стран-производителей меха, нижняя палата парламента на прошлой неделе приняла решение о запрете пушного звероводства.
“Сегодняшняя акция показала большую поддержку запрета пушных ферм и доброго отношения к животным на улицах Таллинна и Тарту. Эта осень связана с большой надеждой, что растущая поддержка запрета пушных ферм как среди общественности, так и в рядах членов Рийгикогу, будет отражена и в результатах голосования и что после долгих обсуждений законопроект наконец будет принят”, – прокомментировала президент Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.