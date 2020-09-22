Галерея ⟩ В Таллинне и Тарту прошли акции с призывом поддержать запрет пушных ферм

В ближайшие недели законопроект о запрете пушных ферм будет обсуждаться в Рийгикогу.

Под инициированной организацией Nähtamatud Loomad петицией в поддержку запрета была собрана 6161 цифровая подпись, что позволяет считать эту петицию самой крупной в истории страны.

Пушные фермы запрещены, например, в Норвегии, Бельгии, Нидерландах, Соединенном Королевстве и во многих других государствах. Кроме того, в Польше, одной из самых крупных стран-производителей меха, нижняя палата парламента на прошлой неделе приняла решение о запрете пушного звероводства.