Из больниц могут выгнать тех, кто не хочет надевать маску

Из-за второй волны коронавируса больницы вновь ввели общую обязанность носить маски. Прием тех пациентов, которые от ношения маски категорически отказываются, может быть перенесен или вообще отменен, пишет Postimees.
Все пациенты, которые приходят на амбулаторное или стационарное лечение, должны перемещаться в общих помещениях больницы в маске. То же относится к работникам в случае всех контактов. По словам члена правления Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, до сих пор тех, кто отказывался надеть маску, было всего пара человек, и в итоге их удалось убедить соблюдать установленные правила:
«Обычно человеку удается объяснить, что таковы наши правила и их придется соблюдать, но если полностью вменяемый, несущий ответственность за свои решения человек отказывается, то в общих условиях оказания медицинской помощи написано, что мы можем отказаться от оказания услуг, если их оказание представляет опасность жизни и здоровью медицинского персонала и посторонних людей». Тальвинг не понимает, почему возникло столько шума вокруг ношения масок, поскольку, по оценке профессора, они очень много дают.
В Ида-Таллиннской центральной больнице, где вчера из-за вспышки коронавируса остановили плановое и амбулаторное лечение, также хватает тех, кто отказывается надевать маски. Положительные результаты дали анализы на Covid-19 четырех пациентов ортопедического центра, которых вчера перевели в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу. Зараженными оказались и десять работников ортопедии, которые находятся на домашней изоляции. Руководитель акушерской службы женской консультации Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар сказала, что отказывающиеся от масок люди после разъяснений все же сдавались, но все эти разъяснения отнимают энергию и время работников, и в результате споров задерживается прием, поэтому растет и очередь: «Цифр, конечно, нет, но такие споры и объяснения на тему "почему мы требуем, чтобы пациент наденет маску", конечно, возникают. Я являюсь работником женской консультации и вижу, что экспрессивнее всего на это требование реагируют более молодые люди».
По словам Арусаар, при возникновении конфликта, за исключением случаев, когда состояние является опасным для жизни, можно перенести прием на неопределенное время: «Большинство пациентов понимают, если с ними поговорить. На сегодняшний день пока не возникало таких ситуаций, когда кого-то не приняли, поскольку все в итоге соглашались надеть маски. Меры безопасности придуманы не просто так, их нужно выполнять».
Магазины вводить масочный режим не хотят
Postimees поинтересовался в Министерстве юстиции, какие юридические возможности есть у других учреждений, например у продуктовых магазинов или торговых центров, чтобы ввести обязанность носить маски на своей территории. И не противоречит ли такое требование закону? Но в министерстве ответили лаконично, что правового обоснования вопроса не имеет: «Министр юстиции дал задание проанализировать, какие правовые основания имеются на случай, если возникнет потребность сделать ношение масок обязательным».
Самостоятельно торговые сети в своих магазинах вводить обязанность носить маски не собираются, а в случае введения ограничения ждут инструкций от государства. Руководители по связям с общественностью Coop и Selver Мартин Мийдо и Риво Вески ответили в унисон, что торговые сети не могут обязать клиентов надевать маски. «В продуктовых магазинах, как правило, хорошая вентиляция, и они достаточно просторны, чтобы не создавать близкий контакт в плане распространения вируса. Мы не считаем разумным введение обязательного ношения масок, также магазины не имеют права осуществлять надзор за этим», - прокомментировать Мийдо.
По словам руководителя по надзору за качеством сети Rimi Алгиса Мурумаа, при введении ограничений торговая сеть следует рекомендациям Департамента здоровья, и поскольку сейчас ношение масок в общественных местах обязательным не является, не требуют этого и в магазинах: «Первая волна распространения вируса показала, что принятых в магазинах мер было достаточно, поскольку о случаях, когда кто-то заболел в результате посещения магазина, нам ничего не известно. Rimi рекомендовал своим работникам носить маски, и в пиковый период распространения вируса многие это делали. Такие же рекомендации тогда мы давали и своим клиентам. Заставлять клиентов носить маски мы не считаем правильным, если только медицинские эксперты не введут такое требование».
Комментарий адвоката Симо Сооло, Адвокатское бюро Марии Мяги
Согласно первоначальной правовой оценке, из действующих законов (в том числе, например, Закона о ситуации бедствия или Закона об охране общественного порядка) не вытекает ни одной нормы, ссылаясь на которую в Эстонии можно было бы ввести общую обязанность носить маски (тем более - отказать кому-то в лечении, в случае невыполнения обязанности).
Если правительство республики с целью воспрепятствования распространению вируса введет обязанность носить маски в закрытых помещениях, то до того необходимо в парламенте или изменить, или дополнить какой-нибудь действующий закон. Также при узаконивании такой обязанности нужно создать и условия, при которых человек мог бы поступать законопослушно и выполнять данную обязанность. Так, необходимо предусмотреть исключения, например, для тех, кто по разным медицинским причинам не может носить маски (например, астматики и прочие), или чья повседневная жизнь и работа значительно ухудшатся при ношении маски (например, люди, говорящие на языке глухонемых и так далее). Это же действует и в плане требования, если до оказания медицинской услуги у человека без каких-либо симптомов требуют сдать анализ на коронавирус.
В то же время, продуктовые магазины и торговые центры являются частно-правовыми юридическими лицами, поэтому у них есть право самим решать, позволят ли они клиентам и на каких условиях находиться в своих помещениях. В таком случае они опираются на собственный свод правил, который составлен с учетом рекомендованных инструкций Департамента здоровья. Учитывая наличие э-торговли, введение обязанности носить маски в продуктовых магазинах никого голодным не оставит. Другое дело, есть ли и на каких условиях такая возможность в разных регионах Эстонии.
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