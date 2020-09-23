Фото и видео ⟩ В Минске для разгона протестующих применили водометы и слезоточивый газ

ФОТО: TUT.BY/via REUTERS

На Октябрьскую площадь рядом с Дворцом спорта подвезли заградительные приспособления и колючую проволоку. Рядом с площадью стоят автозаки. Также усиленные патрули дежурят рядом с площадью Свободы и рядом со стелой "Минск город-герой", где припаркованы автобусы с милиционерами. Центр Минска заполнен войсками МВД, ОМОНом, спецназом, людьми без опознавательных знаков и "тихарями" в штатском.

Видео брутальных задержаний у стелы. У силовиков, помимо дубинок, в руках оружие. pic.twitter.com/RzwU3ZWNko — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Как заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям и намерена действовать "с учетом изменения обстановки".

Вскоре сотрудники правоохранительных органов использовали против мирных демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить протестующих от музея Великой Отечественной войны. Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщают, что силовики проводят массовые задержания. По данным TUT.by, только в Минске задержаны не менее 50 человек.

Так выглядел разгон возле стелы сегодня. Против людей использовали водомет с цветной водой. pic.twitter.com/f9pASep1cc — TUT.BY (@tutby) September 23, 2020

Также сообщается о нескольких пострадавших во время акции - от применения водометов, со слов очевидцев, пострадала пожилая женщина, которую протестующие отнесли на обочину и вызвали скорую помощь. Другой женщине разбили голову.

В данный момент несколько тысяч человек заняли площадь перед входом в музей у стелы "Минск город-герой". К стеле уже стянуты военные подразделения. Они оттеснили людей на проезжую часть проспекта Победителей. На проспект вышли люди в черном камуфляже и начали задерживать протестующих.

Сама площадь перед музеем оцеплена военными. Движение по проспекту перекрыто.

Акции протеста в связи с инаугурацией Лукашенко проходят также в ряде областных и районных городов Белоруссии, в частности, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Жодино.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в среду, 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в тайне от общественности во Дворце Независимости в Минске. Инаугурация заранее не анонсировалась.