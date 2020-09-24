Эксперт: "Северный поток - 2" может быть достроен, но его эксплуатация под вопросом из-за возможных санкций США

"Я думаю, что спустя какое-то время, когда эмоции поостынут, Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель) продолжит отстаивать мнение о том, что "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект, который следует рассматривать вне политических событий - таких, как отравление Навального и конфликт вокруг президентских выборов в Белоруссии", - заявил Манготт в опубликованном в четверг интервью радиостанции Deutsche Welle.

"Я полагаю, что Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", что общеевропейские санкции против него приняты не будут и что единственной оставшейся реальной угрозой станут санкции США", - отметил он.

На вопрос, можно ли считать, что именно из-за них проект по сути уже похоронен, австрийский эксперт ответил: "Не совсем. Ведь пока неизвестно, удастся ли конгрессу США принять санкции против немецкого порта Засниц еще до того, как прокладка оставшихся шести процентов труб будет завершена, или только после этого".

"Так что строительство газопровода может быть закончено, несмотря на препятствия. Вопрос в том, удастся ли на фоне санкций США начать его эксплуатацию и наложит ли Вашингтон санкции на предприятия, которые получают газ из этого газопровода и хотят продавать его на европейском рынке", - сказал Манготт.

Городу-порту Засниц на 90% принадлежит компания Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом Мукран, служащим логистическим центром, обеспечивающим материально-техническую поддержку проекту "Северный поток - 2". В частности, там складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода.

Манготт также высказал мнение, что вероятность отказа Германии от завершения строительства газопровода зависит от того, как это будет юридически обосновано.

"Ведь если решение об отказе от завершения строительства "Северного потока - 2" или его приостановке примет правительство Германии, то ему, очевидно, придется выполнять очень много финансовых обязательств. В частности речь идет о компенсации убытков предприятий, задействованных в проекте, начиная с "Газпрома" и заканчивая такими компаниями, как ENGIE, OMV, Shell и Wintershall", - сказал эксперт.

"В то же время если отказ от проекта удастся оформить на европейском уровне, как того якобы добивается правительство Германии, например, представив отравление Навального нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, то сворачивания проекта можно было бы добиться и без обязательной выплаты компенсаций", - подчеркнул он.

Ранее бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода "Северный поток - 2", заявил на слушаниях в бундестаге, что прекращение проекта грозит потерей капиталовложений в размере 12 млрд евро.