Ласнамяэский стрелок настаивает на оправдании: шесть пуль он выпустил с целью самообороны

Он ни разу не извинился перед Артемом Кременским, который потерял зрение, и не выразил раскаяния в зале суда. Он до сих пор убежден, что поступил правильно и во всем виноват Артем Кременский.

Эта история началась в первый вечер августа 2018 года. Было жарко — в 22:00 температура воздуха составляла около 20 градусов тепла, и 35-летний Артем Кременский, проживающий в квартире возле моста «Мустакиви» в Ласнамяэ, открыл окно в надежде заснуть.

В это же время на мосту «Мустакиви» начались ремонтные работы, и 28-летний Дмитрий Дорошкевич начал резать асфальт. Потревоженный шумом Кременский, по его словам, решил узнать, когда рабочие прекратят шуметь. Он вышел на улицу и получил неожиданный ответ: Дмитрий Дорошкевич два раза выстрелил ему в голову и четыре — в тело.

Дорошкевич в светоотражающем жилете был последним, кого видел Кременский. Вчера, спустя более двух лет после этого инцидента, они вновь встретились в Харьюском уездном суде. Возможно, в последний раз: чтобы в помещении 4010 заслушать приговор.

Когда Дорошкевич вместе со своим защитником, присяжным адвокатом Владимиром Садековым поднимались по лестнице Дома правосудия, Кременский уже ждал начала заседания.

Шесть лет тюрьмы

Когда пригласили пройти в зал на оглашение приговора, 30-летний Дорошкевич поспешно миновал стоявшего у стены Кременского, который еще ожидал помощи своего защитника. И хотя Кременский, вероятно, до конца жизни останется слепым, было понятно, что он почувствовал приближение стрелка.

Мужчины сидели в зале лицом к лицу, Кременский и его защитник — с одной стороны стола, Дорошкевич — с другой. «Суд постановил признать Дмитрия Дорошкевича виновным /.../ и приговорить к шести годам тюрьмы», - сообщил судья. Суд обязал подсудимого ежемесячно платить потерпевшему, который в результате выстрелов потерял зрение, 500 евро до его полного выздоровления. Кроме того, стрелок должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 30 000 евро. Это минимальное наказание, которое можно назначить за такое преступление.

Через 15 минут судебное заседание завершилось. Когда стороны выходили из зала суда, стало понятно, что оба недовольны. Отсюда и главный спор в этой истории: Дорошкевич утверждает, что Кременский набросился на него с кулаками на мосту «Мустакиви» и он использовал оружие с целью самообороны. И хотя никаких прямых доказательств прокуратуре на этот счет представлено не было, судья принял решение, опираясь на внутреннее убеждение, что Кременский все-таки первым ударил Дорошкевича в височную зону. Главным доказательством этой версии стала царапина на голове Дорошкевича. Можно заключить, что именно по этой причине вместо восьми лет тюрьмы, которых требовал прокурор, подсудимый получил пять.

Стрелок обвиняет потерпевшего