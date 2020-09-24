Ласнамяэский стрелок настаивает на оправдании: шесть пуль он выпустил с целью самообороны

- Суд приговорил стрелка в шести годам тюрьмы
- Стрелок с приговором не согласен: он требует оправдания
- Потерпевший отрицает, что бил стрелка
- Обе стороны разочарованы решением суда
Харьюский уездный суд приговорил к шести годам тюремного заключения Дмитрия Дорошкевича, который произвел шесть выстрелов в человека в Ласнамяэ. Но подсудимый с приговором не согласен и требует оправдания, пишет Postimees.
Он ни разу не извинился перед Артемом Кременским, который потерял зрение, и не выразил раскаяния в зале суда. Он до сих пор убежден, что поступил правильно и во всем виноват Артем Кременский.
Эта история началась в первый вечер августа 2018 года. Было жарко — в 22:00 температура воздуха составляла около 20 градусов тепла, и 35-летний Артем Кременский, проживающий в квартире возле моста «Мустакиви» в Ласнамяэ, открыл окно в надежде заснуть.
В это же время на мосту «Мустакиви» начались ремонтные работы, и 28-летний Дмитрий Дорошкевич начал резать асфальт. Потревоженный шумом Кременский, по его словам, решил узнать, когда рабочие прекратят шуметь. Он вышел на улицу и получил неожиданный ответ: Дмитрий Дорошкевич два раза выстрелил ему в голову и четыре — в тело.
Дорошкевич в светоотражающем жилете был последним, кого видел Кременский. Вчера, спустя более двух лет после этого инцидента, они вновь встретились в Харьюском уездном суде. Возможно, в последний раз: чтобы в помещении 4010 заслушать приговор.
Когда Дорошкевич вместе со своим защитником, присяжным адвокатом Владимиром Садековым поднимались по лестнице Дома правосудия, Кременский уже ждал начала заседания.
Шесть лет тюрьмы
Когда пригласили пройти в зал на оглашение приговора, 30-летний Дорошкевич поспешно миновал стоявшего у стены Кременского, который еще ожидал помощи своего защитника. И хотя Кременский, вероятно, до конца жизни останется слепым, было понятно, что он почувствовал приближение стрелка.
Мужчины сидели в зале лицом к лицу, Кременский и его защитник — с одной стороны стола, Дорошкевич — с другой. «Суд постановил признать Дмитрия Дорошкевича виновным /.../ и приговорить к шести годам тюрьмы», - сообщил судья. Суд обязал подсудимого ежемесячно платить потерпевшему, который в результате выстрелов потерял зрение, 500 евро до его полного выздоровления. Кроме того, стрелок должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 30 000 евро. Это минимальное наказание, которое можно назначить за такое преступление.
Через 15 минут судебное заседание завершилось. Когда стороны выходили из зала суда, стало понятно, что оба недовольны. Отсюда и главный спор в этой истории: Дорошкевич утверждает, что Кременский набросился на него с кулаками на мосту «Мустакиви» и он использовал оружие с целью самообороны. И хотя никаких прямых доказательств прокуратуре на этот счет представлено не было, судья принял решение, опираясь на внутреннее убеждение, что Кременский все-таки первым ударил Дорошкевича в височную зону. Главным доказательством этой версии стала царапина на голове Дорошкевича. Можно заключить, что именно по этой причине вместо восьми лет тюрьмы, которых требовал прокурор, подсудимый получил пять.
Стрелок обвиняет потерпевшего
По словам защитника Дорошкевича, присяжного адвоката Владимира Садекова, они подадут апелляцию, чтобы окружной суд пересмотрел решение. «Кременский ударил его, и он (Дорошкевич — прим. автора) действовал в целях необходимой самообороны. Как он действовал — это другое дело. И даже если имело место превышение самообороны, вопрос в том, было ли это с прямым или косвенным умыслом», - сказал Садеков, который не желает мириться с минимальным наказанием, назначенным его клиенту.
«На что мы надеемся? Мы обжалуем приговор, чтобы моего клиента оправдали, поскольку противоправность отсутствует», - сказал Садеков. На вопрос, какой моральный компас должен быть, чтобы оправдать человека, выстрелившего в прохожего шесть раз, Садеков не смог ответить. «Я не могу это комментировать. Нужно спросить обвиняемого», - добавил он.
После оглашения приговора Дорошкевич быстро покинул Харьюский уездный суд. Окружной прокурор Диана Хелила, которая два года занималась этим делом, не удивлена. «Он (Дорошкевич — прим. автора) с самого начала был убежден, что действовал правильно, а потерпевший сам виноват в произошедшем. Речь идет о человеке, который только оправдывал себя, который ни разу не подумал, что сделал что-то неправильно», - сказала Хелила.
«Приговором я удовлетворена, потому что хотя прямых доказательств и нет, не исключено, что Кременский все-таки его ударил», - заявила Хелила.
Артем Кременский также ушел из зала суда разочарованным. «В целом решением суда я доволен, но недоволен тем, что суд счет, что я напал на него. Я ни на кого не нападал», - сказал Кременский.
То, что он выжил, является настоящим чудом. Два выстрела Кременский помнит, все остальное — нет. Он вышел из комы через пару недель в больнице. Вероятно, его жизнь спасла счастливая случайность. А именно, во время инцидента мимо проезжала бригада скорой помощи, которая быстро доставила потерпевшего на операционный стол. «Я теперь инвалид. Жизни продолжается так, как она продолжается», - отметил Кременский.
Обе стороны в течение 15 дней имеют право подать апелляцию в окружной суд. Если Дорошкевич решит этого не делать, ему придется провести в тюрьме назначенный ему срок.