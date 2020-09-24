Фото ⟩ Прицеп бензовоза слетел с дороги и перевернулся

ДТП произошло возле находящегося на ремонте железнодорожного переезда. Никто не пострадал. Спасатели в данный момент пытаются поставить прицеп на колеса, опасная зона в 100 метров огорожена.

Жители волости Раазику в группе в Facebook уже на прошлых выходных обратили внимание на опасность движения на данном участке. Люди пожаловались, что цикл светофора меняется на переезде слишком быстро, поэтому на узкой дороге могут оказаться едущие в обоих направлениях автомобиля.