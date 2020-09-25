Фото ⟩ Что произошло? Пользователи соцсетей обсуждают судьбу брошенного на островке безопасности помятого Mercedes

Что точно произошло сегодня ночью, выяснила полиция. Им в час ночи поступило сообщение, что на Рижском шоссе автомобиль врезался в дорожное ограждение. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем был 26-летний трезвый мужчина, никто в ДТП не пострадал.