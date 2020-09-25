Фото ⟩ Что произошло? Пользователи соцсетей обсуждают судьбу брошенного на островке безопасности помятого Mercedes

Сегодня, 25 сентября, утром в Пярну на Рижском шоссе возле стадиона Раэкюла на островке безопасности можно было наблюдать помятый Mercedes. Фотография, вероятно, попавшего в ДТП автомобиля попала в соцсети уже до пяти часов утра. Варианты, что могло произойти ночью, предлагались разные, пишет Pärnu Postimees.
Что точно произошло сегодня ночью, выяснила полиция. Им в час ночи поступило сообщение, что на Рижском шоссе автомобиль врезался в дорожное ограждение. Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем был 26-летний трезвый мужчина, никто в ДТП не пострадал.
Аварийный автомобиль остался стоять на траве между двумя полосами движения. Самому движению машина не мешает.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сказала, что далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.
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