Больничная касса: на этот год деньги есть, что будет потом – не знаем

По словам финансового руководителя БК Рихо Пеэка, у кассы осталась большая часть так называемых коронаденег, выделенных правительством: «Государство выделило на покрытие дополнительных расходов, связанных с Covid-19, в этом году еще 213 миллионов, из которых потрачено около 95 миллионов евро».

По состоянию на семь месяцев года БК осталась в плюсе на 12 миллионов евро, однако Пеэк подчеркнул, что это не говорит о процветании: «Скорее мы обращаем внимание на то, каким положение будет в этом и последующие годы. Covid-19 повлиял на поступление налогов, поэтому в 2020 году Министерство финансов прогнозирует снижение доли медицинской страховки в социальном налоге на 86 миллионов евро». То есть 86 миллионов евро касса просто не получит.

Пеэк сказал, что налоговый минус не обязательно окажется таким страшным, как казалось сначала: «Мы прогнозируем, что у БК могут остаться не выполнены и какие-то запланированные траты». Он считает, что в итоге недостача может оказаться всего 27 миллионов евро. Дело в том, что согласно прогнозам меньше денег будет потрачено на лекарства. Все потому, что в период чрезвычайного положения многие сделки были либо перенесены, либо отменились, и в этом году восстановить ситуацию уже не успеют. То есть эти расходы будут перенесены в бюджет следующего года. Свой вклад вносит и то, что из-за короны люди стали откладывать посещение медицинских учреждений.

Пеэк сказал, что в этом году БК не будет просить о дополнительных средствах: «Мы сможем покрыть негативную прибыль за счет резервов, накопленных в прежние годы. Обеспокоенность скорее вызывает финансирование в последующие годы, когда прогнозируемые поступления от налогов не будут покрывать необходимый уровень финансирования лечения».

На доходы БК частично влияет резко скакнувшая в начале чрезвычайного положения безработица: 90 процентов средств получают из доли медицинского страхования в социальном налоге. Чем меньше работников и чем хуже зарплаты, тем меньше денег доходит до Больничной кассы. Сейчас в Эстонии более 49 100 зарегистрированных безработных, а уровень безработицы составляет 7,6 процента. Пока эксперты, в том числе банковские аналитики предсказывали, что к концу года безработица в Эстонии будет скорее расти.