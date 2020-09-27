Азербайджан вслед за Арменией вводит военное положение

Согласно решению, комендантский час в Азербайджане будет введен в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и других городах страны. Ранее о введении военного положения в стране сообщила Армения.

Вооруженные силы Азербайджана начали активную "контрнаступательную операцию" вдоль всей линии соприкосновения с Арменией, заявил пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. Целью операции азербайджанских военных является "предотвращение провокаций" с армянской стороны, цитирует "Интерфакс" заявление азербайджанской стороны.

По его словам, азербайджанские военные уничтожили значительное количество техники, военные объекты и живую силу противника на передовой линии и в глубине обороны, передает Newsru. Он сообщил, что уничтожены до 12 зенитно-ракетных комплексов "Оса". "У ВС Азербайджана поврежден один боевой вертолет, но пилот смог приземлиться, потерь нет", - добавил пресс-секретарь министерства.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ведомство опровергает информацию об уничтожении азербайджанских танков, вертолетов и БПЛА армянскими военными. "Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией", - говорится в сообщении министертства.

В Баку заявляют, что подразделения ВС Азербайджана "обладают полным преимуществом над противником на фронте". В настоящее время "ожесточенные бои продолжаются".

12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на разных направлениях, сообщает минобороны Азербайджана. Также стало известно, что в Тертерском направлении был сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом отбиты. "Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка. Бои продолжаются", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

"Противник начал нападение на Арцах (армянское название Карабаха). Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке. Стало известно о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил журналистам, что в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.

"Масштабные повреждения гражданских объектов есть в многочисленных населенных пунктах", - отметил Бегларян. Он также заявил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

В воскресенье пресс-служба Минобороны непризнанной НКР сообщила об ожесточенных боях в зоне армяно-азербайджанского конфликта. "В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.