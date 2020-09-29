В Европе растет недовольство мерами по борьбе с Covid-19

"В Германии меры, принимаемые властями по борьбе с коронавирусом, по-прежнему пользуются безоговорочной поддержкой. В середине сентября месячный барометр общественного мнения телеканала ZDF показал уровень одобрения 69%, что на девять пунктов выше, чем в середине августа", - говорится в статье.

Однако злобность движения "антимасочников" вынуждает правительство Ангелы Меркель сохранять бдительность. Всех поразило совершенное 29 августа безуспешное нападение на Бундестаг около 100 членов этого движения, включая неонацистов, противников вакцинации и других сторонников теорий заговора. И хотя, согласно барометру ZDF, только 14% опрошенных одобряют эти демонстрации, антимасочники по-прежнему организуются в социальных сетях.

В Нидерландах антимасочники попытались подражать немецкому примеру. Иногда демонстрации оказывались жестокими, как в Гааге, и выливались в столкновения с полицией. Снимки, распространяемые в социальных сетях, даже выявили какой-то разговор об убийстве премьер-министра Марка Рютте, отмечают журналисты.

"В Италии, где система здравоохранения децентрализована, любыми мерами, требующими срочного принятия, управляют главы регионов. Так, недавно переизбранный губернатор региона Кампания Винченцо де Лука восстановил обязанность носить маску на открытом воздухе, за ним последовал его сицилийский коллега Нелло Музумечи, подписавший аналогичный указ в воскресенье, меры вступят в силу 30 сентября", - пишет Le Monde.

Однако такие ограничения, подчиняющиеся как санитарным критериям, так и местной логике, в целом хорошо воспринимаются жителями, травмированными губительными последствиями эпидемии в марте и апреле в Ломбардии. Ограничения даже имеют свою электоральную цену. Так, крайне-правый политический лидер "Лиги" Маттео Сальвини, пытавшийся этим летом привлечь к себе "антимасочников" путем различных провокаций, теперь, похоже, расплачивается за свою тактическую ошибку резким падением результатов опросов.

"В Великобритании добрая воля британцев начинает ослабляться. Ограничения, введенные в последние дни Даунинг-стрит (комендантский час в 22:00 для баров, пабов и ресторанов, изоляция тысяч студентов в их кампусах, запрет на посещения родственников, и т.д.), придали новый импульс антимасочным демонстрациям", - сообщает издание.

В значительной степени объясняют потерю уверенности в способности властей контролировать эпидемию многократные резкие перемены политического курса правительства Бориса Джонсона этим летом и фиаско системы тестирования. Свой след также оставил скандальный "эпизод с Каммингсом", названный по имени специального советника Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который отказался уходить в отставку после нарушения правил карантина, напоминают журналисты.