В течение четырех лет средняя зарплата учителей останется на прежнем уровне

Принятая правительством государственная бюджетная стратегия на 2021-2024 годы оставит зарплату учителей на том же уровне, передает rus.err.ee.
Согласно бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, рост зарплаты учителей в Эстонии был одним из лучших в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
На зарплаты учителям в следующие четыре года предусмотрено в общей сложности 1,5 миллиарда евро, что позволит сохранить среднюю зарплату на прежнем уровне в 1540 евро.
Государство планирует удерживать зарплату педагогов в детсадах на уровне 90% от зарплаты учителя, а зарплату имеющих магистерскую степень учителей – на уровне минимальной ставки учителя в сфере общего образования. На 2021-2024 годы на эти цели предусмотрено в общей сложности 60 млн евро.