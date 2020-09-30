Ср, 30.09.2020
Будем надеяться, этот «Оскар» вдохновит и других интересующихся кино молодых людей из Эстонии, чьим родным языком является русский. Герман Голуб
Герман Голуб
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • В течение четырех лет средняя зарплата учителей останется на прежнем уровне

В течение четырех лет средняя зарплата учителей останется на прежнем уровне

Доска и мелки.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Принятая правительством государственная бюджетная стратегия на 2021-2024 годы оставит зарплату учителей на том же уровне, передает rus.err.ee.

Согласно бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, рост зарплаты учителей в Эстонии был одним из лучших в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На зарплаты учителям в следующие четыре года предусмотрено в общей сложности 1,5 миллиарда евро, что позволит сохранить среднюю зарплату на прежнем уровне в 1540 евро.

Государство планирует удерживать зарплату педагогов в детсадах на уровне 90% от зарплаты учителя, а зарплату имеющих магистерскую степень учителей – на уровне минимальной ставки учителя в сфере общего образования. На 2021-2024 годы на эти цели предусмотрено в общей сложности 60 млн евро. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back