В течение четырех лет средняя зарплата учителей останется на прежнем уровне

Согласно бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, рост зарплаты учителей в Эстонии был одним из лучших в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На зарплаты учителям в следующие четыре года предусмотрено в общей сложности 1,5 миллиарда евро, что позволит сохранить среднюю зарплату на прежнем уровне в 1540 евро.