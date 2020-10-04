Коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек

Во всем мире уже более 35 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки заболели более 316 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
По состоянию на 4 октября в мире лабораторно подтверждено 35 111 565 случаев заражения коронавирусом.
В то же время 26 миллионов человек уже вылечились и 1 037 373 умерли. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 132,9.
Больше всего случаев заболеваний в США - 7 596 345, на втором месте Индия - 6 547 413, а на третьем - Бразилия (4 906 833).
По данным сайта Worldometers, на первом месте по количеству новых случаев коронавируса находится Индия с более чем 100 тысячами случаев в сутки. Среди лидеров антирейтинга - США, Франция и Россия.