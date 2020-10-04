Вс, 4.10.2020
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Коронавирусом в мире заразилось уже более 35 миллионов человек

Läti nakkushaiguste keskuse töötaja esitleb ajakirjanikele uut kaitsevarustust ja meditsiinitehnikat, mis hõlbustab Covid-19 patsientide ravi ning aitab tagada arstide ja õdede ohutust. 

ФОТО: Evija Trifanova/LETA/Scanpix

Во всем мире уже более 35 миллионов человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки заболели более 316 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По состоянию на 4 октября в мире лабораторно подтверждено 35 111 565 случаев заражения коронавирусом.

В то же время 26 миллионов человек уже вылечились и 1 037 373 умерли. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 132,9.

Больше всего случаев заболеваний в США - 7 596 345, на втором месте Индия - 6 547 413, а на третьем - Бразилия (4 906 833).

По данным сайта Worldometers, на первом месте по количеству новых случаев коронавируса находится Индия с более чем 100 тысячами случаев в сутки. Среди лидеров антирейтинга - США, Франция и Россия.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back