Кризис преодолен? Cектор недвижимости в сентябре достиг уровня прошлого года

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сентябрь этого года был абсолютно обычным и, похоже, последствия вируса на рынке недвижимости к настоящему времени ослабли. «Уже в середине июля почувствовалось, что люди живут нормальной жизнью и если кому-то потребовалось сменить жилище, он заключил сделку. Обычно для заключения сделки требуется время, и рынок, который летом активно восстанавливался, теперь достиг стабильности», - сказал Вахтер.

«До сих пор считалось, что большая часть проведенных сделок - это результат ранее заключенных договоров, но теперь в достаточно нормальном объеме совершаются и новые бронирования. Для такого серьезного кризиса в сфере недвижимости шок оказался слишком непродолжительным. После непродолжительного затишья сектор недвижимости, да и экономика в целом восстанавливаются хорошо», - сказал Вахтер.

В сентябре в Таллинне была заключена 1141 сделка купли-продажи недвижимости, что на два процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 142 миллиона евро, что на 38 процентов больше, чем в прошлом месяце, и на восемь процентов больше, чем в сентябре прошлого года.

В сентябре в Таллинне было продано 806 квартир, что на 28 процентов больше, чем в августе, и на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартиры за месяц выросла на три процента до 2141 евро. Самая дорогая квартира была продана за 1,2 миллиона евро, а самая дешевая - за 10 тысяч евро.

В сентябре в Таллинне было продано 29 застроенных частными домами участков земли - столько же, сколько и в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 850 000 евро, самый дешевый - за 6 000 евро.

В прошлом месяце было продано 24 участка земли под жилую застройку, что на 19 больше, чем в августе. Самый дорогой участок стоил 275 000 евро, самый дешевый - 1 000 евро.