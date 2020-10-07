Видео ⟩ Прославившегося на всю Эстонию водителя наказали за хамское поведение

На Таллиннской окружной дороге водитель грузовика столкнулся с хамским поведением другого участника движения. Запись этого инцидента была первоначально опубликована в конце апреля в Facebook в группе EZ-дуны. В подписи к публикации автор сообщил, что при обгоне водителю микроавтобуса, видимо, не понравилось, что его не пропустили первым, поэтому он начал усердно мигать дальним светом.

На видео запечатлено также, как из преградившего грузовику путь микроавтобуса выбежал водитель, который на повышенных тонах стал общаться с автором ролика.

В связи со случившимся было начато производство и на сегодняшний день решение суда вступило в силу, сообщает на своей странице в Facebook Центр надзора за дорожным движением.

Согласно решению суда, 40-летний водитель микроавтобуса, который является виновником нескольких опасных ситуаций на дороге, получил штраф, а также был лишен водительских прав.

В ходе производства и судебного разбирательства не было установлено, что у водителей ранее был конфликт. Водитель микроавтобуса оправдал свой поступок обстоятельством, что у автомобиля неожиданно загорелась контрольная лампа неисправности двигателя и, следуя инструкциям, он решил немедленно остановить машину. «Чудесное воскрешение» автомобиля он объяснил слишком близко проехавшим мимо грузовиком и возникшим подозрением, что там сидит за рулем пьяный водитель.