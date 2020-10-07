Видео ⟩ Премьер-министру можно, отдыхающим - нет: запрет на чартерные рейсы сняли ради одного полета Ратаса

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) признался вчера, что путаница с разрешением и запретом на чартерные рейсы возникла из-за того, что премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) необходимо было совершить срочный визит в Швецию из-за фильма о пароме «Эстония». Жертвами стали турбюро, которые исходили из нового приказа и стали продавать рейсы в Турцию. Но после выяснилось: что разрешено премьеру, не разрешено отдыхающим, пишет Postimees.
- Правда ли, что несколько недель назад запрет с чартерных рейсов был снят, поскольку премьер-министру Юри Ратасу неожиданно пришлось лететь в Швецию?
-Да, поскольку речь шла о спецрейсе и он входит в одну категорию с чартерными рейсами, действительно, этот приказ был аннулирован. Да, аваикомпании связались с нами, спросили, разрешено ли теперь. Да, конечно, министерство сказало, что теперь приказ аннулирован и можно действительно сказать, что разрешается.
Я бы привел еще один пример. В Финляндии нет ограничений на полеты, но в то же время на сайте крупнейшего туроператора Финляндии Aurinkomatkat четко написано, что все поездки в третьи страны отменены на всю осень, независимо от того, есть ли ограничения на полеты или нет. Я считаю, что для эстонских туристических компаний было бы правильно поступить таким же образом.
- Министерство ответило конкретным турфирмам, что они могут организовывать чартерные рейсы?
- Поскольку приказ о запрете на полеты к этому моменты был отменен, мы не могли им ответить иначе.
Но туроператоры должны думать о том, что ситуация постоянно меняется - могут быть изменения в решениях правительства или коронакомиссии, в которой участвуют почти все министры. Ситуация может измениться в любой момент. Точно так же может измениться ситуация в стране назначения. В Латвии, например, заболеваемость за неделю выросла почти в десять раз. На данный момент неразумно принимать долгосрочные решения, что сейчас можно и таковым это останется.
- Вы не планировали разрешить полеты в третьи страны, а неразбериха возникла из-за спецрейса премьер-министра?
- Речь шла об одном спецрейса, из-за которого пришлось отменить приказ.
- Почему тогда министерство не могло так и сказать туристическим фирмам, что не продавайте, не тратьте деньги, что это только для одного специального рейса и их не касается?
- С юридической точки зрения сотрудник министерства не мог ответить иначе, как, да, приказ аннулирован. Примет ли Covidi- комиссия какое-то следующее решение, чиновники министерства не могут предсказать. Это может сделать только сама комиссия.
-Чиновник мог бы ответить турбюро по-другому?
- Коммуникация могла бы быть действительно иной. Что не надо брать на себя долгосрочные обязательства, поскольку ситуация может измениться.
В то же время туристические компании могли подумать, что сейчас все может быстро измениться, дополнительные ограничения могут появиться очень быстро и изменение ситуации может привести к множеству проблем.
- То есть туристические предприятия должны быть также готовы к тому, что, возможно, премьер-министру снова придется куда-то уехать, и тогда какие-то запреты вновь снимут на один день?
- В настоящее время ограничения на полеты в третьи страны строже, в пределах Европы предельное количество заражений вдвое превышает средний показатель по Европе, что позволяет совершать полеты почти во все европейские страны. Насколько мне известно, есть пять стран с более высоким уровнем инфицирования.
- Это же относительно абсурдная ситуация, если из-за спецрейса премьер-министра сектор туризма получил хороший удар, поскольку они доверяли решению правительства?
- Я думаю, что туристический сектор тоже мог подумать немного наперед. Еще раз приведу пример Aurinkomatkat - туристическая компания думает о том, что даже если они организуют эту поездку, это может иметь очень серьезные последствия.
Я думаю, что над таким мышлением и коммуникацией могли бы подумать обе стороны.
-Но они же исходили из приказа министерства?
- Еще раз, министерство Финляндии не выпускало такого приказа, но турфирмы ведут себя ответственно.
- То есть, вы говорите, что эстонские турфирмы не ведут себя ответственно, если исходят из приказа министерства?
- Я говорю, что в соседней стране относятся к ситуации, на мой взгляд, гораздо серьезнее.
- Союз турфирм решил сначала не обращаться в суд, но хочет, чтобы был отменен последний приказ, которым запрещаются чартерные рейсы в третьи страны, в том числе в Турцию, и чтобы их привлекли бы к процессу принятия решения, если будут обсуждать новые ограничения. Что ответите?
-Что касается их привлечения, то на определенном уровне это, безусловно, разумно и необходимо. Решение Сovid- комиссия принимает все-таки на основании данных и рекомендаций Департамента здоровья. Конечно, не будет так, что рекомендации, где и что разрешить, начнут давать туристические компании. Об ограничениях на поездки мы обязательно поговорим в четверг [на заседании правительства], и, следуя из решения Covid- комиссии, я предприму следующие шаги.
- Как вы сами оцениваете, правильно ли сейчас этот приказ аннулировать или нет?
- Я оцениваю ситуацию так, как сказал Департамент здоровья, который призвал эти осенние школьные каникулы провести в Эстонии, не отправляться в дальние путешествия, поскольку это сопровождается риском.
- То есть вы не поддерживает отмену этого приказа?
- Я это не поддерживаю, но решение принимает Covid- комиссия.