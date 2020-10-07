Видео ⟩ Премьер-министру можно, отдыхающим - нет: запрет на чартерные рейсы сняли ради одного полета Ратаса

- Правда ли, что несколько недель назад запрет с чартерных рейсов был снят, поскольку премьер-министру Юри Ратасу неожиданно пришлось лететь в Швецию?

-Да, поскольку речь шла о спецрейсе и он входит в одну категорию с чартерными рейсами, действительно, этот приказ был аннулирован. Да, аваикомпании связались с нами, спросили, разрешено ли теперь. Да, конечно, министерство сказало, что теперь приказ аннулирован и можно действительно сказать, что разрешается.

Я бы привел еще один пример. В Финляндии нет ограничений на полеты, но в то же время на сайте крупнейшего туроператора Финляндии Aurinkomatkat четко написано, что все поездки в третьи страны отменены на всю осень, независимо от того, есть ли ограничения на полеты или нет. Я считаю, что для эстонских туристических компаний было бы правильно поступить таким же образом.

- Министерство ответило конкретным турфирмам, что они могут организовывать чартерные рейсы?

- Поскольку приказ о запрете на полеты к этому моменты был отменен, мы не могли им ответить иначе.

Но туроператоры должны думать о том, что ситуация постоянно меняется - могут быть изменения в решениях правительства или коронакомиссии, в которой участвуют почти все министры. Ситуация может измениться в любой момент. Точно так же может измениться ситуация в стране назначения. В Латвии, например, заболеваемость за неделю выросла почти в десять раз. На данный момент неразумно принимать долгосрочные решения, что сейчас можно и таковым это останется.

- Вы не планировали разрешить полеты в третьи страны, а неразбериха возникла из-за спецрейса премьер-министра?

- Речь шла об одном спецрейса, из-за которого пришлось отменить приказ.

- Почему тогда министерство не могло так и сказать туристическим фирмам, что не продавайте, не тратьте деньги, что это только для одного специального рейса и их не касается?

- С юридической точки зрения сотрудник министерства не мог ответить иначе, как, да, приказ аннулирован. Примет ли Covidi- комиссия какое-то следующее решение, чиновники министерства не могут предсказать. Это может сделать только сама комиссия.

-Чиновник мог бы ответить турбюро по-другому?

- Коммуникация могла бы быть действительно иной. Что не надо брать на себя долгосрочные обязательства, поскольку ситуация может измениться.

В то же время туристические компании могли подумать, что сейчас все может быстро измениться, дополнительные ограничения могут появиться очень быстро и изменение ситуации может привести к множеству проблем.

- То есть туристические предприятия должны быть также готовы к тому, что, возможно, премьер-министру снова придется куда-то уехать, и тогда какие-то запреты вновь снимут на один день?