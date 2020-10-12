Водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП: ребенка доставили в больницу

Вчера, 11 октября, в 17.05 в Ида-Вирумаа в волости Тойла в Кохтла-Ярве на пятом километре дороги Мяэтагузе 70-летний мужчина на автомобиле Citroen не уступил дорогу ехавшему по главной дороге BMW, за рулем которого была 41 летняя женщина, и произошло столкновение, сообщает Департамент полиции и погранохраны.