Пн, 12.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП: ребенка доставили в больницу

Водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП: ребенка доставили в больницу

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В воскресенье вечером в Ида-Вирумаа произошло ДТП в результате которого ребенка доставили в больницу.

Вчера, 11 октября, в 17.05 в Ида-Вирумаа в волости Тойла в Кохтла-Ярве на пятом километре дороги Мяэтагузе 70-летний мужчина на автомобиле Citroen не уступил дорогу ехавшему по главной дороге BMW, за рулем которого была 41 летняя женщина, и произошло столкновение, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

Скорая помощь доставила семилетнюю пассажирку BMW в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки состояния здоровья. 

Всего за прошедшие сутки произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали пятеро, среди них двое велосипедистов. 

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