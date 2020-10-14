Департамент здоровья: на матче Эстония-Армения надо обеспечить защиту от коронавируса

Департамент здоровья и Союз футбола Эстонии договорились о правилах безопасного поведения, в соответствии с которыми гражданин Армении, давший позитивный тест, находится в полной изоляции, а остальные игроки сборной и обслуживающий персонал должны носить маски, находясь за пределами своих гостиничных номеров и футбольного поля. Остальные члены сборной после игры должны находиться в своих номерах и не покидать их до тех пор, пока они не отправятся прямо в аэропорт.

«Хотя, по словам врача сборной Армении, игроки не соприкасались с зараженным членом персонала, все 47 членов сборной прибыли в Эстонию одним чартерным рейсом. Таким образом, по поводу защищенности внутрикомандных контактов никто стопроцентной гарантии дать не может», - отметил генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.

Для здоровья зрителей на трибунах предстоящая игра опасности не представляет, в то же время, теоретическая опасность инфицирования есть для игроков эстонской сборной, о чем должен был предупредить Союз футбола Эстонии.

«Поскольку и внешне здоровый человек может распространять вирус более чем через неделю после заражения, нашим футболистам, для защиты своего здоровья и для предотвращения распространения вируса после игры побыть в изоляции до получения результата тестов 21 октября».

Если тесты окажутся позитивными, эстонским спортсменам придется перейти в режим карантина еще на две недели.