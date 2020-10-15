В Эстонии выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в больницах завершен 505 случаев заболевания COVID-19 у 491 человека.

По состоянию на 15 октября выздоровело 3093 человека. Из них истории болезни 2341 человека (75,7%) завершены, у 752 человек (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии было сделано более 238 000 тестов на коронавирус, из них 3980 или 1,66 процента оказались положительными.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали

Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.

Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.

Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.

Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на работе. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточено и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 156 469 раз, 92 человека сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.