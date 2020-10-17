Самый быстрый житель Эстонии: мы не пьем, не курим и наркотиками не увлекаемся. У нас только женщины и машины

Пассажирский Boeing 747 отрывается от земли при скорости 330–340 км/ч. Житель Эстонии Александр Лях смог бы без проблем обогнать железную птицу. «Просто у нас нет крыльев, чтобы подняться в небо», - говорит он с ухмылкой, когда слышит подобное сравнение.
Этим летом Лях стал первым эстонцем, которому удалось при прохождении одной мили разогнать автомобиль до невероятной скорости. На взлетной полосе в Кильтси Nissan Skyline GTR разогнался до 402 км/ч. Команда много лет шла к достижению этого результата, но каждый раз возникали какие-то сложности.
«Как будто уперлись в стену: все пробовали, но все время что-то ломалось, поэтому желаемого результата добиться не получалось. И наконец это свершилось! Даже немного прослезился», - сказал Лях, а также утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он себя и спортсменом.
Александр любил скорости уже с молодости, когда на протяжении многих лет участвовал в чемпионате Эстонии по картингу. Когда в 2004 году попробовал свои силы в Rotax Max, занял в общем зачете 17 место. «Попробовал, но если у вас нет хорошего мотора, то ловить там нечего. Хорошие команды берут лучшие моторы, а потом перепродают только всякую ерунду. Регламент не позволял нам что-либо строить. Зато сейчас мы можем делать все так, как нам хочется», - рассказал он о том, как пришел в мир гонок.
В прошлом Лях выжимал все соки из Mitsubishi 3000, которую затем сменил на BMW 540. Хоть машины были и неплохими, скорости все равно не хватало: в лучшем случае ему удавалось разогнаться до 279 км/ч. Поэтому в 2011 году вместе с главным механиком Александром Черемушкиным было решено купить Nissan Skyline.
По словам Ляха, выбор в пользу Nissan был сделан по нескольким причинам. Во-первых, этот легендарный автомобиль хорошо поддается тюнингу. Во-вторых, он надежен, а также на него легко достать запчасти.
Поскольку в Эстонии выбор этой модели невелик, зачастую машины приходиться привозить из-за океана. Вместе с уплатой пошлин Skyline может легко обойтись в 15 000 евро.
Команде Ляха удалось купить автомобиль, на котором был установлен рекорд, примерно за 3000 евро. «Машину когда-то пригнали в Эстонию под проект, но затем она простояла без дела семь лет», - пояснил Лях.
На первых гонках Audi One Mile Challenge был установлен новый личный рекорд в 319 км/ч. Это вселило в команду надежду, что машина способна на большее. По словам Ляха, тот заезд в 2011 году — чуть ли не единственный, когда машина уехала с соревнований без поломок.
«После гонки, когда удалось разогнаться до 350 км/ч, двигатель отправился в помойку», - сказал Черемушкин. Лях также добавил, что и каркас безопасности оказался недостаточно прочным.
По словам Ляха, вскоре они поняли, что им необходимо иметь две машины. Одна — для испытаний, а вторая — для соревнований. Так, в 2017 году был куплен второй Skyline.
Члены команды постоянно работают над улучшением машины, чтобы избежать ненужных поломок. Большую часть времени они проводят в гараже. «Мы не пьем, не курим, наркотиками не увлекаемся. У нас только женщины и машины», - говорит Лях, который для ежедневных поездок использует Peugeot 307.
По словам гонщиков, они были бы рады гонять чаще, но в Эстонии мало подходящих мест, где можно проверить возможности своего автомобиля. На взлетной полосе, например, машина постоянно скачет по плитам, что представляет потенциальную опасность для гонщика. Более мягкая подвеска может улучшить ситуацию, но опасность остается.
«Как-то у нас карданный вал отвалился при 347 км/ч. Порвало покрышку, а в полу с пассажирской стороны образовалось 10-сантиметровое отверстие. К счастью, шина была довольно прочной, поэтому я смог спокойно остановиться», - вспоминает отец четырех детей Лях. На вопрос о том, как к его увлечению относится семья, он сказал, что в последние годы уже спокойнее.
Самые быстрые автомобили Эстонии на в гонке на одну милю
1. Александр Лях, Nissan Skyline GTR, 402 км/ч
2. Роул Лийдеманн, Dodge Viper GTS, 362 км/ч
3. Герт Лейссон, Audi S4, 353 км/ч
4. Александр Ломейко, BMW E30 325i, 338 км/ч
5. Томас Падовани, Porsche 911 GT2 RS, 335 км/ч
В Эстонии в клуб 200 миль/час, то есть автомобилей, разогнавшихся до 321,87 км/ч, входят 12 человек. Самой быстрой женщиной в гонке на милю является рената Хачатурян, которая в этом году разогналась до 319 км/ч.