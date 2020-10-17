Самый быстрый житель Эстонии: мы не пьем, не курим и наркотиками не увлекаемся. У нас только женщины и машины

Этим летом Лях стал первым эстонцем, которому удалось при прохождении одной мили разогнать автомобиль до невероятной скорости. На взлетной полосе в Кильтси Nissan Skyline GTR разогнался до 402 км/ч. Команда много лет шла к достижению этого результата, но каждый раз возникали какие-то сложности.

Александр Лях. ФОТО: Marek Potti

«Как будто уперлись в стену: все пробовали, но все время что-то ломалось, поэтому желаемого результата добиться не получалось. И наконец это свершилось! Даже немного прослезился», - сказал Лях, а также утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он себя и спортсменом.

Александр любил скорости уже с молодости, когда на протяжении многих лет участвовал в чемпионате Эстонии по картингу. Когда в 2004 году попробовал свои силы в Rotax Max, занял в общем зачете 17 место. «Попробовал, но если у вас нет хорошего мотора, то ловить там нечего. Хорошие команды берут лучшие моторы, а потом перепродают только всякую ерунду. Регламент не позволял нам что-либо строить. Зато сейчас мы можем делать все так, как нам хочется», - рассказал он о том, как пришел в мир гонок.

В прошлом Лях выжимал все соки из Mitsubishi 3000, которую затем сменил на BMW 540. Хоть машины были и неплохими, скорости все равно не хватало: в лучшем случае ему удавалось разогнаться до 279 км/ч. Поэтому в 2011 году вместе с главным механиком Александром Черемушкиным было решено купить Nissan Skyline.

По словам Ляха, выбор в пользу Nissan был сделан по нескольким причинам. Во-первых, этот легендарный автомобиль хорошо поддается тюнингу. Во-вторых, он надежен, а также на него легко достать запчасти.

Механик Александр Черемушкин (слева) и Александр Лях рядом со своим Nissan Skyline GT-R. ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Поскольку в Эстонии выбор этой модели невелик, зачастую машины приходиться привозить из-за океана. Вместе с уплатой пошлин Skyline может легко обойтись в 15 000 евро.

Команде Ляха удалось купить автомобиль, на котором был установлен рекорд, примерно за 3000 евро. «Машину когда-то пригнали в Эстонию под проект, но затем она простояла без дела семь лет», - пояснил Лях.

На первых гонках Audi One Mile Challenge был установлен новый личный рекорд в 319 км/ч. Это вселило в команду надежду, что машина способна на большее. По словам Ляха, тот заезд в 2011 году — чуть ли не единственный, когда машина уехала с соревнований без поломок.

«После гонки, когда удалось разогнаться до 350 км/ч, двигатель отправился в помойку», - сказал Черемушкин. Лях также добавил, что и каркас безопасности оказался недостаточно прочным.

По словам Ляха, вскоре они поняли, что им необходимо иметь две машины. Одна — для испытаний, а вторая — для соревнований. Так, в 2017 году был куплен второй Skyline.

Члены команды постоянно работают над улучшением машины, чтобы избежать ненужных поломок. Большую часть времени они проводят в гараже. «Мы не пьем, не курим, наркотиками не увлекаемся. У нас только женщины и машины», - говорит Лях, который для ежедневных поездок использует Peugeot 307.

По словам гонщиков, они были бы рады гонять чаще, но в Эстонии мало подходящих мест, где можно проверить возможности своего автомобиля. На взлетной полосе, например, машина постоянно скачет по плитам, что представляет потенциальную опасность для гонщика. Более мягкая подвеска может улучшить ситуацию, но опасность остается.

«Как-то у нас карданный вал отвалился при 347 км/ч. Порвало покрышку, а в полу с пассажирской стороны образовалось 10-сантиметровое отверстие. К счастью, шина была довольно прочной, поэтому я смог спокойно остановиться», - вспоминает отец четырех детей Лях. На вопрос о том, как к его увлечению относится семья, он сказал, что в последние годы уже спокойнее.