Китай считает неприемлемыми угрозы США вводить санкции за продажу вооружений Ирану

"Это США торгуют повсюду вооружениями и амуницией, пользуются военной торговлей для обслуживания своих геополитических интересов и даже открыто вмешиваются во внутренние дела других стран", - приводят западные СМИ его слова с брифинга.

В то же время, отмечают СМИ, Чжао Лицзянь не стал прямо говорить, намерена ли КНР продавать вооружения Ирану.

Накануне представители иранских властей объявили, что международное оружейное эмбарго в отношении Ирана прекратило действовать.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что международное оружейное эмбарго против Ирана остается в силе, и власти США задействуют полномочия для введения санкций против тех, кто будет поставлять подпадающие под эмбарго виды оружия Тегерану.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере. Вместе с тем в июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД. В частности, в резолюции говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

США, покинувшие СВПД в 2018 году, позднее добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен 21 сентября заявил, что Трамп подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

Между тем в конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 октября ограничения на военно-техническое сотрудничество с Ираном прекращают свое действие