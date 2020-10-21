Фото и видео ⟩ В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

По данным телеканала "Рустави 2", преступников двое, а первоначально в филиале банка находились 30 человек, но пожилым людям нападавшие позволили уйти. Один из заложников успел нажать на кнопку SOS. Также несколько заложников сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу. По информации грузинских СМИ, преступники требуют 500 тысяч долларов, а также встречу с неким высокопоставленным чиновником.