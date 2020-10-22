Неосторожное курение унесло 14 жизней 

В прошлом годы за этот же период времени в пожарах, которые произошли по причине неосторожного курения, погибли 16 человек. Несмотря на то, что, по сравнению с предыдущим годом, показатель смертности в связи с неосторожным курением снизился, все же по-прежнему это одна из существенных причин возникновения пожаров.

Из-за неосторожного курения загорелось 85 жилых зданий, из них 20 пожаров вспыхнули на лоджиях. Причина – брошенный сверху окурок сигареты, не до конца потушенная сигарета или же неправильно выбранная пепельница. «Следует иметь в виду, что небрежное курение может вызвать пожар очень быстро и легко – достаточно того, чтобы окурок соприкоснулся с легковоспламеняющимся материалом», - поясняет заведующий отделом превентивной работы Спасательного департамента Виктор Саареметс, который приводит пример, что похожие опасные действия – курение в постели или сбрасывание окурка из окна или лоджии вниз, поскольку в обоих случаях велика опасность возникновения пожара. «Достаточно будет того, чтобы окурок упал га сухую и легко воспламеняющуюся поверхность, и пожар вспыхнет за секунды».

Проще говоря, если бы люди изменили свои привычки поведения и курили бы во дворе, в Эстонии в каждом последующем месяце было бы на десять пожаров меньше и все реже люди погибали бы в пожарах», - добавил Саареметс.

Если вы курите на лоджии, вдобавок к соблюдению норма пожарной безопасности необходимо также считаться с соседями.

«У собственников квартир есть обязанность использовать как собственные квартиры, так и помещения общего пользования в доме бережно и не нарушая интересов тех, кто живет рядом. Это означает, что если соседей раздражает происходящее на вашем балконе, к примеру, курение, приготовление гриля и т.д., то следует это немедленно прекратить. Курильщики должны курить в отдалении от дома, где это не нарушает благополучие остальных жителей дома, точно так же, как если бы место для гриля находилось в отдалении от дома, согласно требованиям пожарной безопасности», - пояснил член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди.