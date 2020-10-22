Департамент предупреждает жителей Эстонии об опасной тенденции: не рискуйте своей жизнью!

«К счастью, ни одно из произошедших в этом году несчастий не связано с позированием для фото на железной дороге, однако такое поведение все же очень опасно, — рассказал руководитель транспортного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хейго Сааре. - Например, до нас дошла информация, что некоторые фотографы публикуют фото своих клиентов, сделанные на железнодорожных путях, или же на рекламе некоторых товаров модель стоит посреди путей. Такое поведение противоречит правилам безопасного передвижения. И человек, который делает фото или видео, и человек, который позирует, сознательно подвергают себя опасности».

Часто не принимается во внимание тот факт, что, помимо пассажирских поездов, идущих по расписанию, по железной дороге передвигаются и торговые поезда, и локомотивы.

Также нужно учитывать, что периодически поезда ходят и по тем путям, которые используются редко. Председатель правления организации MTÜ Operation Lifesaver Estonia, занимающейся обеспечением безопасности на железных дорогах, Тамо Вахеметс, подтвердил, что в последнее время до организации доходит все больше случаев фотографирования на железнодорожных путях: «Все чаще мне приходят письма с указаниями на очередные фотосессии и видео, сделанные на железной дороге. Об этих случаях мы узнаем как от наших внимательных волонтеров, так и от людей, никак не связанных с нашей организацией».

Вахеметс похвалил внимательность тех людей, которые замечают такие фотографии и сообщают о них. Часто об этих случаях сообщают близкие и знакомые фотографа или человека на фото, поскольку волнуются за его безопасность. «Мы связываемся с людьми лично, и разъясняем им, какие опасности кроются за такого рода действиями. Также мы рассказываем, как об этих случаях сообщается общественности. Как правило, после этого люди понимают и признаются в том, что во время фотосессии или съемки видео они не думали о том, что это опасно и противозаконно», — добавил Вахеметс.

За последние три года количество несчастных случаев и смертей на железной дороге уменьшалось с каждым годом. Всего в этом году произошло 9 несчастных случаев, из них 7 связано с прямым наездом на других участников движения. В результате этих несчастных случаев погибло 4 человека, травмы получили 3 человека. В 2019 году произошло 17 несчастных случаев. В результате погибло 7 человек, травмы получили также семеро. Из всех несчастных случаев 11 было связано с прямым наездом на других участников движения. В 2018 году произошло 32 несчастных случая, в результате погибло 13 человек, травмы получили 17 человек. 16 случаев были связаны с прямыми наездами на других участников движения, из них смертельных случаев было 11, травмы получили 5 человек.