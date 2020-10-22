Разногласия в коалиции улажены, референдум о браке перенесен на весну

Премьер-министр Юри Ратас заявил в четверг журналистам, что были трудные пять дней, но сегодня кризис миновал и он преодолен. «Коалиция работает, коалиция движется вперед», - сказал Ратас.

«Референдум по концепции брака как вопроса государственной жизни планируется провести весной 2021 года исходя из изложенных в совместном заявлении принципов и в соответствии с действующими в Эстонской Республике законами и конституционными ценностями», - говорится в заявлении председателей партий.

«Референдум может быть проведен только в поисках точки соприкосновения, мирно и без провокации какой-либо группы в обществе. Мы не позволим ни одному человеку подвергнуться унижению или нападкам. Правящая коалиция однозначно выступает против разжигания ненависти. Уважая различные взгляды, мы призываем как оппозиционных, так и коалиционных политиков, СМИ и различные заинтересованные группы прочувствовать свою ответственность и достойно провести дебаты», - говорится в заявлении.

Совместное заявление Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии «Отечество»

Статья 12 конституции Эстонской Республики устанавливает, что никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Статья 45 конституции Эстонской Республики устанавливает, что каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и иную информацию устно, печатно, изобразительным или иным способом. Это право заканчивается там, где начинаются права, свободы, здоровье, честь и доброе имя других людей.

Базовые ценности нашей страны – в поиске общего между нами, в человеческом достоинстве и личных свободах, и наша обязанность – с уважением относиться ко всем жителям Эстонии.

Согласно конституции Эстонской республики, значимым для жителей Эстонии и государства ценностям и коалиционному соглашению, заключенному между тремя партиями, мы должны развивать демократическое правовое государство, где в обществе обеспечены и соблюдаются права человека, свобода слова и личные свободы; где уважают всех живущих в Эстонии людей, их взгляды и мнения и где у каждого есть возможность самореализации.

Из этих принципов мы исходим и при вынесении вопроса государственной жизни - о понятии брака – на референдум. Референдум можно будет провести только в поисках точек соприкосновения, мирно и без провокаций в отношении какой-либо их социальных групп. Мы не позволим унизить достоинство ни одного человека или нападок на кого-либо. Правящая коалиция категорически против разжигания ненависти. Мы хотим провести кампанию, сосредоточившись на содержательных аргументах и мировоззренческих убеждениях, избегая оскорбительной риторики и нападок. Уважая различные мнения, призываем политиков как от оппозиции, так и от коалиции, прессу и различные заинтересованные стороны к чувству ответственности и достойному ведению дискуссии.

Референдум во вопросу государственной жизни – о понятии брака – планируется провести весной 2021 года, исходя из обозначенных в совместном заявлении принципов и в соответствии с действующими в Эстонской Республике законами и конституционными ценностями.

Юри Ратас, председатель Центристской партии Эстонии;

Мартин Хельме, председатель Консервативной народной партии Эстонии;

Хелир-Валдор Сеэдер, председатель партии «Отечество».