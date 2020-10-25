Глава дипломатии ЕС назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми

"Замечания президента Эрдогана в отношении президента Макрона неприемлемы. Призываю Турцию прекратить (раскручивать) эту опасную спираль конфронтации", - написал Боррель на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 октября.

Les propos du Président @RTErdogan à l’égard du Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à cesser cette spirale dangereuse de confrontation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020

Накануне, говоря об отношении Макрона к мусульманам и исламу, Эрдоган заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития, что президенту Франции необходимо "лечиться". "Какая проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? - сказал Эрдоган. - Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и который так ведет себя по отношению к миллионам живущих в его стране людей, которые исповедуют другую веру?"

Уже после призыва Борреля к деэскалации, 25 октября, турецкий лидер повторил свое высказывание в адрес Макрона. В выступлении по одному из телеканалов президент Турции заявил, что французский президент "днем и ночью одержим Эрдоганом", поэтому ему "действительно необходимо провериться" у психиатра.

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Одним из поводов для словесных выпадов Эрдогана стало высказывание Эмманюэля Макрона во время панихиды по обезглавленному исламистом французскому учителю о том, что Франция будет защищать секулярные ценности и противостоять исламистам. Макрон пообещал представить 9 декабря соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Он также пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей и переработать закон 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства.