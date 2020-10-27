Видео ⟩ «Я заберу его с болью или без боли»: в Минске силовики ворвались в квартиру, где прятались протестующие

Один из сотрудников с дубинкой в руках, чье лицо скрывала черная маска, пообещал "не трогать баб", а мужчин потребовал "на выход". После этого несколько мужчин вышли из квартиры, а один остался сидеть в комнате. Дорогу человеку в маске преградила одна из присутствующих женщин, которая попросила силовиков уйти, пишет Newsru.

Силовик пообещал, что не тронет ее, после чего заявил: "Я заберу его с болью или без боли". Он перешагнул через женщину, подошел к мужчине, потребовал, чтобы тот встал, и ударил его дубинкой. Присутствующие начали кричать, а женщина вновь попросила человека в маске не трогать людей и пообещала уйти домой, после чего тот пригрозил распылить перцовый газ.

Видео сняли в доме на Нововиленской улице Минска, пишет "Наша Нiва". Женщина, преградившая дорогу сотрудникам силовых структур, рассказала Onliner, что протестующие попали в квартиру, когда убегали от милиции. Вечером 25 октября на расположенной рядом Орловской улице силовики применили около 10 светошумовых гранат, а затем преследовали и избивали демонстрантов во дворах, чтобы пресечь "противоправные действия" протестующих.

Всего в квартире на Нововиленской улице прятались около 20-30 протестующих. Перед тем, как дверь закрыли, один из сотрудников вставил дубинку в щель, после чего ворвался внутрь. По словам владелицы квартиры, силовики находились в квартире около двух минут, после чего ушли, не сумев найти троих мужчин и одного подростка. Один из них спрятался за стиральной машиной, другой - в шкафу, третий - за диваном, еще одного мужчину закрыли собой женщины, стоявшие на кухне. По словам владелицы квартиры, среди тех, кто у нее спрятался, был 12-летний мальчик.

Женщина, просившая силовиков не забирать протестующих, рассказала, что после случившегося ее благодарили за то, что она помешала людям в масках. "Девочки почему-то благодарили меня, а я не могла понять, за что. А теперь я понимаю, что у меня за спиной осталось много мужчин, которых не забрали. Даже того, которого ударили палкой", - рассказала она. Вместе с тем, по ее словам, силовики задержали ее мужа, которого увезли в изолятор на Окрестина, где содержат протестующих. Позже стало известно, что мужчине присудили 15 суток административного ареста, он был избит и оглушен.

После ухода сотрудников в черных масках протестующие оставались в квартире еще около полутора часов, выключив электричество и телефоны, при этом оставшиеся мужчины продолжали прятаться, пишет Tut.by. "Мы не уходили из квартиры, потому что под окном дежурили бусики, хватали людей, а когда машины приезжали забирать протестующих, то омоновцы разбивали им стекла", - рассказала одна из женщин. Когда стало спокойней, люди разошлись.

После публикации видео за информацию о сотруднике, который грозил забрать протестующего "с болью или без", пообещали вознаграждение в 1400 долларов. Такую сумму предложили заплатить подписчики телеграм-канала белорусского фотографа Антона Мотолько. Тем же вечером в анонимном телеграм-канале "Мая Радзіма Беларусь" появилось сообщение о том, что это сотрудник минского ОМОНа Алексей Таляренок, но эта информация не подтверждена. За подтверждение этих данных обещают три тысячи долларов.

25 октября жители Минска вышли на анонсированную белорусской оппозицией несанкционированную акцию протеста. Число задержанных превысило 100 человек, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах.

Наиболее активно людей задерживали на Орловской улице в Минске, где прозвучали около десяти взрывов, а затем раздались выстрелы. Несколько человек пострадали. Белорусские силовики полностью перекрыли улицу, которая ведет к резиденции президента страны Александра Лукашенко и в сторону которой направилась колонна участников акции. В центр Минска для охраны резиденции Лукашенко была введена бронетехника.

Белорусские правозащитники сообщили, что им известны фамилии 14 задержанных в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, всего их больше. В частности, возле площади Свободы задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ, которые готовились освещать протесты. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили следовать за ними в автобус.

В белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) позже сообщили, что задержаны фотографы "Комсомольской правды" и издания "Новы час" Святослав Зоркий и Дмитрий Дмитриев.