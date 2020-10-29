Ее ищут все: почему Европол объявил Наталью из Эстонии в международный розыск

Согласно решению суда от 25 февраля 2019 года, проживавшая в Эстонии гражданка России Наталья Котлярова была признана виновной в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере с целью получения большой материальной выгоды и была приговорена к 14 годам тюрьмы. С учетом проведенного в предварительном заключении времени с 20 по 22 мая и с 19 июня по 18 декабря 2014 года, то есть шести месяцев и двух дней, она должна была просидеть за решеткой 13 лет, пять месяцев и 28 дней.

Также были конфискованы и переведены на счет Министерства финансов 1454,42 евро, которые были найдены и изъяты при обыске места жительства Котляровой 20 мая 2014 года. Под конфискацию попала и недвижимость, которая официально принадлежала родственникам Натальи: три квартиры, гараж и еще один объект недвижимости.

Также, по решению суда, Котлярова должна была возместить производственные расходы на общую сумму в 6540,46 евро.

Криминальное прошлое

Впервые Наталья Котлярова предстала перед судом еще в феврале 2002 года за незаконное приобретение или хранение наркотических средств или психотропных веществ в небольших размерах, тогда в качестве наказания она получила штраф в 1500 крон.

В феврале 2004 году она оказалась на скамье подсудимых в Ида-Вируском уездном суде за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и была приговорена к двум годам тюрьмы.

В мае 2011 в Йыхвиском доме суда также за незаконный оборот наркотиков она была приговорена к четырем годам и шести месяцам тюрьмы, но за решеткой она отсидела семь месяцев, а три года и 11 месяцев были назначены ей условно с испытательным сроком в три года.

По 15 евро за дозу

В последний раз Котлярова попала в поле зрения полиции, поскольку, согласно обвинению, с 1 января 2013 года по 19 июня 2014 года занималась незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. До своего задержания она приобретала у неизвестной личности фентанил в больших количествах, хранила наркотическое вещество и расфасовывала в мелкие пакетики там же, где проживала.

После этого Котлярова передавала наркотики на продажу через посредников или лично уличным дилерам. Деятельность членов группировки (в деле фигурировали еще 12 человек) Котлярова оперативно контролировала с помощью телефонных звонков, смс-сообщений или личных встреч.

При наборе новых дилеров или посредников Котлярова сначала давала им на продажу небольшое количество пакетиков с наркотиками, а при возникновении доверительных отношений количество пакетиков увеличивалось. За быструю и хорошую работу она премировала дилеров и посредников бесплатными пакетиками наркотиков.

Например, в деле говорится, что с июня по конец августа 2013 года Котлярова передавала некому В.С. для перепродажи по 30-50 доз минимум два-три раза в неделю. В.С. продавал фентанил наркозависимым по 15 евро за дозу. Общее количество доз составило 780-1950, а общая сумма выручки - 11 700-29 250 евро.

Уникальное судебное разбирательство

По подсчетам прокуратуры, с 1 января 2013 года до середины июня 2014 года Котлярова продала и передала для дальнейшей реализации наркотических веществ минимум на сумму 123 078 - 219 438 евро. Одна доза фентанила продавалась на улице за 15 евро.

По данным прокуратуры, легального дохода у Натальи не было, она зарабатывала только на продаже наркотиков и, по словам одного свидетеля, даже иногда любила этим фактом похвастаться. Это подтверждает и то обстоятельство, что в ее семье только один человек имел официальный доход около 1000 евро в месяц, которые он зарабатывал ремонтом машин.

При вынесении решения суд отметил, что предыдущее наказание, в том числе и пребывание за решеткой, не оказало должного влияния. Суд учел и тот факт, что ранее Котлярова уже наказывалась за наркопреступления, и удовлетворил требование прокурора приговорить ее к 14 годам тюрьмы.

Это судебное дело было исключительным, поскольку разбирательство по делу проходило без участия обвиняемой: она при первой возможности после своего освобождения из-под стражи 18 декабря 2014 года покинула Эстонию и не вернулась.

Для поимки Натальи Котляровой и приведение наказания в исполнение 30 января 2020 года Европол объявил ее в международный розыск.