Объем промышленного производства сократился на 2%

Аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что в более чем половине отраслей обрабатывающей промышленности наблюдалось снижение объемов производства. «Среди наиболее весомых промышленных отраслей более всего сократилось производство изделий из металла и производство строительных материалов, но увеличилось производство компьютеров, электроники и электрооборудования, а также в деревообработке», – уточнила Бундер.

На внешний рынок было продано 69% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт увеличились в сравнении с прошлым годом на 6%, однако на внутренний рынок сократились на 4%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в сентябре произведено по сравнению с августом на 1% больше продукции как в промышленности в целом, так и в обрабатывающей промышленности.