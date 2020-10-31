Лицо недели ⟩ Нерадужные перспективы и сотня тортов в спину премьеру

Роль примирителя в конфликте с консерваторами тоже не принесет ему славы, во-первых, потому что позиция «ни рыба ни мясо» еще никому не помогла снискать лавры, во-вторых, потому что значительная часть общества существующий конфликт осознает как принципиально связанный с правами человека.

Об этом говорит хотя бы количество жителей Эстонии, подписавшихся под петицией в защиту прав однополых семей. И можно сколько угодно говорить о том, что «Зеленые Эстонии» - конъюнктурщики, умело вписавшиеся в актуальную политическую повестку и даже ставшие ее инициаторами – на фоне противоречивого правительства и импотентной парламентской оппозиции петиция «зеленых» выглядит как внятная и конкретная позиция.

Почему EKRE удается сохранять популярность? Потому что они прямолинейны и до безобразия просты: их позиция понятна и многим близка, даже если при этом она противоречит цивилизованным европейским ценностям, предполагающим право человека распоряжаться самим собой. И, видимо, самому Ратасу как человеку верующему это консервативное мировоззрение ближе, чем некие абстрактные права тех, кто с его точки зрения выглядят абсолютными маргиналами. Особенно, если эти самые «маргиналы» не пользуются ярко выраженной поддержкой тех, кто мог бы сменить консерваторов в коалиции.

В этом смысле сокрушительно провалились и социал-демократы, и Партия реформ, которые в момент, когда необходимо было декларировать ценности, за которые они стоят, не мычали и не телились. Те, кто осторожничают в этом принципиальном конфликте, ссылаясь на необходимость предотвратить еще более глубокий раскол в обществе, лишь укрепляют позиции консерваторов. У одних есть ценности (даже если они негуманны), у других - политтехнологии.

Правы те, кто напрямую связывает происходящее вокруг предстоящего эстонского референдума с общественными протестами в Польше после решения о запрете абортов. Которые выглядят как наглядная иллюстрация нашего недалекого (во всех смыслах) будущего. Потакание консерваторам не убережет от раскола - в этом смысле перспективы наши отнюдь не радужны. И прямую ответственность за это несет премьер-министр.