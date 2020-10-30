Семья Павла, на лечение которого собирала деньги вся страна, столкнулась с новыми трудностями

Родственники Павла забили тревогу весной 2020 года, когда заметили у него на попе небольшой синяк. Он выглядел как обычный синяк, только очень темного цвета, почти черный. «В марте мы обратились к детскому врачу, тот сказал, что он рассосется и переживать не стоит, - рассказывает Татьяна, бабушка Павла. - Мы наблюдали за этим образованием, оно стало увеличиваться и тогда нам дали направление к хирургу. Хирург осмотрел ребенка и тоже заявил, что ничего страшного: придете в январе. Мы были на приеме у второго хирурга и тот сказал, что образование нужно вырезать, но он за это дело не возьмется».

По словам бабушки, в Эстонии ребенку неоднократно делали МРТ, УЗИ, брали анализы крови, но ничего подозрительного обнаружено не было. «По результатам обследования все отлично, а мы видим, что синяк увеличивается. Потом у внука стала болеть нога, он начал хромать. Врачи поставили диагноз — артрит».

Поскольку самочувствие ребенка ухудшалось, в августе мать решила не дожидаться консилиума эстонских врачей и поехала с Павлом в Германию. «Сначала мы хотели отправить ребенка в Россию, связались с клиниками, они готовы были нас принять, но нужна виза, на оформление которой ушло бы много времени. Тогда мы полетели на обследование в Университетскую клинику Дюссельдорфа, где нам сказали, что никакого артрита нет, у ребенка задета лимфа», - вспоминает бабушка.

Врачи Университетской клиники Дюссельдорфа были вынуждены констатировать, что причина жалоб этого мальчика — лимфома, то есть злокачественная опухоль лимфатической системы и ребенок нуждается в срочном лечении.

Благодаря 50 000 евро, пожертвованным добрыми людьми Детскому фонду Клиники Тартуского университета, лечение было начато и мальчик стал чувствовать себя чуть лучше. Был проведен ряд обследований и процедур, а 30 октября Паше была сделана четвертая химиотерапия. Мальчику необходимы дальнейшие процедуры, но его семья столкнулась с новыми препятствиями:

Дело в том, что в настоящий момент дальнейшее лечение под большим вопросом из-за отсутствия одного важного документа (речь идет о справке по форме S2 - прим. автора ), который Больничная касса отправляет в иностранное государство, подтверждая тем самым, что берет на себя покрытие всех расходов, связанных с лечением гражданина Эстонии.

О том, что тормозит выдачу справки по форме S2 и какие варианты помощи семье Павла рассматриваются, рассказала руководитель по связям с общественностью Больничной кассы Эвелин Тринк:

«Есть несколько возможностей помочь семье Павла. Во-первых, плановое лечение за границей, в случае которого, если все необходимые условия соблюдены, перед началом лечения мы выдаем предварительное разрешение. Предварительное разрешение гарантирует, что человек не должен сам оплачивать счета за лечение в иностранной больнице. Больничная касса выдает пациенту справку по форме S2 или гарантийное письмо, которым подтверждает, что оплатит счета за медицинские расходы иностранного государства.

В середине сентября родственники пациента подали в Больничную кассу ходатайство о получении предварительного разрешения на заграничное лечение, при рассмотрении которого нам понадобилась дополнительная информация как от семьи и Таллиннской детской больницы, так и от лечащего врача Павла в Германии. Ситуация осложняется тем, что ходатайствовать о получении предварительного разрешения необходимо до выезда за границу. В сложившейся ситуации семья уехала для получения услуг здравоохранения за границу до выдачи предварительного разрешения. Из-за состояния здоровья ребенка лечение в иностранном государстве уже начато и эстонским врачам сложно, не видя маленького пациента, дать необходимую для получения предварительного разрешения оценку.

Мы неоднократно пытались связаться с немецкими врачами. Согласно только что полученной информации, лечащий врач в Германии выслал обзор состояния здоровья ребенка. Мы общаемся с врачами Таллиннской детской больницы, от которых хотим узнать, можно ли ребенка лечить в Эстонии. Одно из поставленных нам условий планового лечения за границей заключается в том, что оно может быть проведено, если необходимое лечение невозможно осуществить в Эстонии или это нельзя сделать в Эстонии из-за состояния здоровья пациента в течение необходимого времени. Так ли это, выяснится в ближайшее время и для этого необходимо сотрудничество всех сторон. Другими словами, мы работаем над поиском возможностей помощи семье и ребенку и делаем все от нас зависящее, чтобы найти решение как можно скорее.

Вторая возможность такова, что если ребенка можно лечить в Эстонии, то его нужно доставить медицинским транспортом на родину и покрыть сопутствующие расходы.

В-третьих, семья может подать в Больничную кассу заявление о возмещении расходов на медицинские услуги, поскольку семья поехала на лечение в страну Европейского союза. Важно сказать, что мы возмещаем расходы на лечение в ЕС по действующему в Эстонии прейскуранту услуг здравоохранения, то есть семье удастся вернуть часть денег. Сейчас это не лучшее решение и, как правило, к нему прибегают пациенты, у которых есть возможность лечения в Эстонии, но они все-таки желают лечиться за границей и поэтому оплачивают часть лечения сами.

Конечно, мы просим людей подавать ходатайство о получении предварительного разрешения на плановое лечение за границей до отъезда в иностранное государство. Если необходимые условия выполнены, пациент и его близкие могут быть уверены, что Больничная касса оплатит лечение в полном объеме».