Таллиннские городские учреждения переходят на желтый сценарий

С понедельника, 2 ноября, и в течение ближайших трех недель рабочий распорядок таллиннских городских учреждений будет соответствовать желтому сценарию мер по предотвращению распространения коронавируса.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, работа городских учреждений будут соответствовать сценарию, который разрабатывался в течение лета, и который частично уже был внедрен с начала сентября. «Внутренний распорядок работы наших учреждений будет соответствовать желтому сценарию. Это делается с тем, чтобы мы могли предоставлять горожанам услуги в привычном ритме, при этом обеспечивая безопасность как наших сотрудников, так и клиентов, - подчеркнул мэр Кылварт. – Ношение масок во время публичных мероприятий и собраний, проводимых в городских учреждениях, будет обязательным в случае, если число участников превышает 20 человек».
Предпринимаемые меры прежде всего направлены на регулирование рабочего распорядка городских учреждений с целью продолжить оказание услуг населению качественно и в прежнем объеме. Школы, также как кружки по интересам и спортивные секции будут работать в прежнем режиме. Продолжится оказание и всех остальных городских услуг.
Внедрение желтого сценария означает, что сотрудники городских учреждений должны будут использовать средства личной защиты, работники, чья сфера деятельности это позволяет, будут переведены на удаленную работу, а к остальным сотрудникам на рабочем месте применяется режим рассредоточения. Рабочие встречи и обучение рекомендуется организовывать в онлайн-режиме, а уборку в помещениях следует проводить более тщательно.
Городские учреждения социальной опеки начали применять дополнительные профилактические меры еще в августе. Начиная с сентября соответствующие изменения коснулись учебных заведений и детсадов, дополнительные меры безопасности были предприняты также в городском общественном транспорте.