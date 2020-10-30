Таллиннские городские учреждения переходят на желтый сценарий

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, работа городских учреждений будут соответствовать сценарию, который разрабатывался в течение лета, и который частично уже был внедрен с начала сентября. «Внутренний распорядок работы наших учреждений будет соответствовать желтому сценарию. Это делается с тем, чтобы мы могли предоставлять горожанам услуги в привычном ритме, при этом обеспечивая безопасность как наших сотрудников, так и клиентов, - подчеркнул мэр Кылварт. – Ношение масок во время публичных мероприятий и собраний, проводимых в городских учреждениях, будет обязательным в случае, если число участников превышает 20 человек».

Предпринимаемые меры прежде всего направлены на регулирование рабочего распорядка городских учреждений с целью продолжить оказание услуг населению качественно и в прежнем объеме. Школы, также как кружки по интересам и спортивные секции будут работать в прежнем режиме. Продолжится оказание и всех остальных городских услуг.

Внедрение желтого сценария означает, что сотрудники городских учреждений должны будут использовать средства личной защиты, работники, чья сфера деятельности это позволяет, будут переведены на удаленную работу, а к остальным сотрудникам на рабочем месте применяется режим рассредоточения. Рабочие встречи и обучение рекомендуется организовывать в онлайн-режиме, а уборку в помещениях следует проводить более тщательно.