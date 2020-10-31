В Берлине открыт новый аэропорт: его называют "кладбищем миллиардов"

Строительство аэропорта началось еще в 2006 году. Изначально планировалось, что аэропорт сдадут в эксплуатацию в октябре 2011 года. Но из-за различных технических и строительных недостатков, особенно в сфере пожарной безопасности, даты открытия BER отменяли и переносили в общей сложности шесть раз.

120 тысяч изъянов

В ходе инвентаризации объекта в 2013 году было выявлено около 120 тысяч дефектов, в том числе серьезных: к примеру, неработающая система противопожарной защиты, тысячи автоматических дверей без подключения к электросети и провисающие потолки парковок. Еще одной проблемой с точки зрения безопасности стало большое число беспорядочно проложенных кабелей. Кроме того эскалаторы, ведущие от терминала вылета к подземному вокзалу, оказались слишком короткими.

Чтобы устранить изъяны, архитекторам, инженерам, техническим специалистам и строителям потребовалось восемь лет. В итоге строительная смета выросла с 2 млрд до 7 млрд евро. Помимо этого выяснилось, что проектировщики нового аэропорта ошиблись в расчетах и он будет слишком мал. Поэтому было принято решение о дальнейшем расширении, которое должно закончиться к 2030 году и потребует дополнительных затрат в 2,3 млрд евро.

"Коллективная утрата чувства реальности"

Но как в такой высокотехнологичной стране, как Германия, мог возникнуть столь крупный и проблемный долгострой? Сенат Берлина создал комитет по расследованию причин проблем со строительством аэропорта, в итоговом отчете которого говорится о "коллективной утрате чувства реальности".

Специалисты пришли к выводу, что к такой ситуации привели ошибки на всех уровнях, но прежде всего недостаток опыта и слишком сильное давление политиков: новый берлинский аэропорт BER должен был стать объектом престижа, главными воздушными воротами немецкой столицы.

Строители отставали от графика почти с самого начала

К моменту начала строительных работ план нового аэропорта уже был согласован. Однако компания, отвечающая за его возведение, продолжала высказывать все новые пожелания, которые архитекторы и инженеры должны были воплощать в жизнь в процессе строительства. Так, было решено дополнительно построить антресольные этажи, пассажирские трапы, торговые площадки и зоны общественного питания. Поскольку правила безопасности ЕС постоянно меняются, план аэропорта пришлось полностью переделать.

В результате строительство объекта стало отставать от графика еще в 2009 году. В 2010 году обанкротилось ведущее инженерное бюро, отвечающее за техническое оснащение здания. Открытие BER, запланированное на 2011 год, в итоге отложили, но лишь на восемь месяцев.

Позже бывший главный архитектор аэропорта Майнхард фон Геркан описал эти события в своей книге "Blackbox BER". Он утверждает, что новая дата введения аэропорта в эксплуатацию была назначена "в соответствии с политическим календарем", несмотря на слишком короткие сроки и возражения компании, строившей объект.

Отчеты о ходе строительства BER фальсифицировали