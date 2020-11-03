Рынок квартир в Таллинне цветет и пахнет, и никакой ковид ему не страшен

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, судя по цифрам, октябрь для рынка недвижимости был совершенно нормальным месяцем. «В сфере недвижимости статистика продаж обычно показывает результат решений, принятых пару месяцев назад, но даже сейчас, в начале ноября, и количество сделок, и общая рыночная активность полностью нормальны», - сказал Вахтер.

«Распространение вируса невозможно точно предсказать, и если люди снова уйдут на самоизоляцию, то период продаж, конечно, может стать более длительным. В то же время на рынке жилья не ожидается значительного падения цен или других более серьезных изменений », - сказал Вахтер.

«Поскольку весной были остановлены некоторые строящиеся объекты недвижимости, а продано за это время было довольно много, наблюдается даже небольшой дефицит новостроек - такое ощущение, что покупать нечего. 2

В результате крупные девелоперы продолжили строительство замороженных ими ранее проектов, чтобы было что предложить. 1Partner в настоящее время также строит жилой квартал возле верхнего маяка в Таллинне, и, кроме того, недавно мы начали совершенно новый проект в ​Пельгуранде», - добавил Вахтер.

В октябре в Таллинне было совершено 1212 сделок купли-продажи недвижимости, что на 2,5 процента больше, чем в сентябре. Общая стоимость сделок с недвижимостью в столице увеличилась за месяц на четыре процента до 153 миллионов евро.

В октябре в Таллинне было продано 923 квартиры, что на девять процентов больше, чем в сентябре. В среднем квадратный метр квартиры стоил 2165 евро, что на один процент больше, чем в сентябре. В октябре самая дорогая квартира была продана за 853 тысячи евро, а самая дешевая - за 6 000 евро.

В октябре в Таллинне было продано 30 частных домов на закрепленных земельных участках - столько же, сколько и в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 958 000 евро, а самый дешевый - за 25 000 евро.