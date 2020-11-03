Фото ⟩ Опасен для окружающих: в Харьюмаа полиция запретила грузовику продолжить путь

Полиция на прошлой неделе в Харьюмаа запретила продолжить путь грузовику, груз которого был так плохо закреплен, что был опасен для жизни других участников дорожного движения, пишет Postimees.
Полицейские остановили изображенный на фото грузовик для проверки и убедились, что с грузом, который так плохо закреплен, его нельзя выпускать на дорогу.
На прошлой неделе сотрудники всех префектур Эстонии проверили в Таллинне и Харьюмаа 219 коммерческих автомобилей и обнаружили 125 нарушений. В случае 27 автомобилей проверка закончилась направлением на внеочередной техосмотр, поскольку техническое состояние автомобилей не соответствовало требованиям.
Чаще всего наблюдались нарушения разрешенных габаритов, времени работы и отдыха. В шести из этих случаев водители пытались уклониться от требований по времени вождения и отдыха, используя магнит на датчике импульсов, также использовались различные переделанные системы, которые мешали работе программного обеспечения и проводки тахографа.
Усталый водитель за рулем или автомобиль, не отвечающий требованиям, представляют опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Об усталых водителях или автомобилях с видимыми техническими дефектами сообщения поступают в полицию и от бдительных участников дорожного движения.
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