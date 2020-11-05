Вице-мэр Таллинна: треть школ уже затронута коронавирусом

- Ситуация – очень серьезная, но для паники нет причин
- Дистанционки для галочки не будет!
- Досрочные каникулы могут выйти на повестку дня
- Закупка масок обошлась бы в сотни тысяч евро
Как отразятся на таллиннских школах и детских садах антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом?
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
Фрагмент беседы:
– Как вы оцениваете ситуацию? Чего можно ожидать в ближайшее время в Таллинне?
– Ситуация очень серьезная, но для паники нет серьезных причин. Столичные школы продолжают придерживаться частично желтого сценария, разработанного еще в середине сентября. Основная задача – рассредоточить учеников по зданию школы. Кто-то решил этот вопрос за счет перевода школы на четырехдневку, кто-то иначе. Есть школы, вообще не использующие дистанционное обучение.
Дистанционки для галочки не будет! Мы точно не собираемся отправлять детей домой без особых на то причин, просто так.
– Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?
– Из 57 общеобразовательных школ Таллинна примерно 20 были затронуты коронавирусной инфекцией, три из десяти школ по интересам тоже уже испытали на себе наличие коронавируса (треть школ – прим. ред.).
В детских садах ситуация лучше: из 125 садов 14 столкнулись с коронавирусом (10% – прим.ред.).
Количество активных случаев в школах и садах снижается. На данный момент их осталось около десяти. Таллиннская гимназия Ляэнемере, где был обнаружен первый в столице зараженный школьник, уже тоже перестала быть активной.
При этом остается несколько школ, в которых очень непростая ситуация.
Например, в гимназии Густава Адольфа все первые шесть классов отправлены домой. Там уже есть случаи заражения и на гимназическом, и на предгимназическом уровнях. На данный момент – это одна из наиболее пострадавших школ.
В целом, коронавирус пока еще не коснулся довольно большого числа учебных заведений. Хотелось бы, чтобы так было и дальше.
– Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?
– Есть еще время подумать. За ближайший месяц с лишним мы успеем понять, как развивается ситуация. В зависимости от этого будут приниматься решения.
– Правильно ли я понимаю, что Таллинн – без соответствующих распоряжений правительства – сам не планирует закрывать ни одно учебное заведение?
– Безусловно! Если, конечно, нас не захлестнет пандемия полностью. Сейчас мы настроены на то, что полное закрытие учебных заведений и переход на дистанционное обучение – это крайняя мера.
– Грозит ли Эстонии чрезвычайное положение, как в Литве и Латвии?
– Хочется надеяться, что в Эстонии будет все хорошо, что мы уже достигли пика заболеваемости. Очень многое зависит и от нас самих – от соблюдения рекомендаций Департамента здоровья и требований правил безопасности.
– На муниципальных концертных площадках уже запрещено появляться без масок. Будут ли предъявляться подобные требования к старшеклассникам и педагогам?
– Педагогам уже сейчас настоятельно рекомендовано приходить в класс в масках или визирах. Заставить носить маску школьника мы не можем. Задача учеников в школе – получать образование.
– Обязательное ношение масок, наверняка, заметно увеличит расходы школ. Им придется предоставлять эти маски, не так ли?
– Если всех учителей и учеников обязать приходить в школу в маске, умножив количество требуемых масок на количество учебных дней, то получатся сумасшедшие суммы. Речь идет о сотнях тысяч, если не миллионах евро. При этом нет гарантий, что никто не заболеет.
– Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?
– Это вопрос к министру образования. Посмотрим, что будет ближе к зимним каникулам.
Если встанет вопрос – дистанционное обучение для всех или досрочные каникулы, – то такой выбор придется обдумать.
– Какие ограничения распространяются на кружки и спортивные секции?
– К ним применяются такие же ограничения, как и в школах: рассредоточение учеников, дистанция, средства дезинфекции и т.д. Если посетитель кружка учится в классе, отправленном на самоизоляцию, то у него нет права посещать кружки и секции. Такой ребенок является потенциальной угрозой для остальных.
– А как этот процесс контролировать?
– Это уже гораздо более серьезный вопрос. Весной были случаи, когда люди с положительным тестом на коронавирус не меняли своих привычек и продолжали жить в обычном ритме, посещать разные заведения и т.д. Осуществление надзора – непростой вопрос.
– Готовы ли школы к применению красного сценария?
– Думаю, что к этому надо быть готовым. Глядя на статистику заражений, нельзя исключать ничего. Весной мы полностью перешли на дистанционное обучение – при том, что показатели были ощутимо ниже, чем сейчас. Теперь мы, конечно, по-другому смотрим на эту проблему, но...
Нельзя исключать перехода на неприятные сценарии – красный или черный. Замечу, что даже при локдауне учебные заведения иногда можно оставлять открытыми.
Подробнее в повторе!
- Какие решения приняты по результатам встреч с директорами школ и детских садов?
- Насколько жестких ограничений можно ожидать в ближайшее время?
- Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?
- Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?
- Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?
- На муниципальных концертных площадках запрещено появляться без масок. Будет ли подобное требование предъявляться к старшеклассникам и учителям?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia