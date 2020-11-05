Чт, 5.11.2020
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Ааду Муст
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  • Вице-мэр Таллинна: треть школ уже затронута коронавирусом

Вице-мэр Таллинна: треть школ уже затронута коронавирусом

  • Ситуация – очень серьезная, но для паники нет причин
  • Дистанционки для галочки не будет!
  • Досрочные каникулы могут выйти на повестку дня
  • Закупка масок обошлась бы в сотни тысяч евро

Как отразятся на таллиннских школах и детских садах антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом?

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.

Фрагмент беседы:

– Как вы оцениваете ситуацию? Чего можно ожидать в ближайшее время в Таллинне?

– Ситуация очень серьезная, но для паники нет серьезных причин. Столичные школы продолжают придерживаться частично желтого сценария, разработанного еще в середине сентября. Основная задача – рассредоточить учеников по зданию школы. Кто-то решил этот вопрос за счет перевода школы на четырехдневку, кто-то иначе. Есть школы, вообще не использующие дистанционное обучение.

Дистанционки для галочки не будет! Мы точно не собираемся отправлять детей домой без особых на то причин, просто так. 

– Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?

– Из 57 общеобразовательных школ Таллинна примерно 20 были затронуты коронавирусной инфекцией, три из десяти школ по интересам тоже уже испытали на себе наличие коронавируса (треть школприм. ред.).

В детских садах ситуация лучше: из 125 садов 14 столкнулись с коронавирусом (10%прим.ред.). 

Количество активных случаев в школах и садах снижается. На данный момент их осталось около десяти. Таллиннская гимназия Ляэнемере, где был обнаружен первый в столице зараженный школьник, уже тоже перестала быть активной.

При этом остается несколько школ, в которых очень непростая ситуация.

Например, в гимназии Густава Адольфа все первые шесть классов отправлены домой. Там уже есть случаи заражения и на гимназическом, и на предгимназическом уровнях. На данный момент – это одна из наиболее пострадавших школ.

В целом, коронавирус пока еще не коснулся довольно большого числа учебных заведений. Хотелось бы, чтобы так было и дальше.

– Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?

– Есть еще время подумать. За ближайший месяц с лишним мы успеем понять, как развивается ситуация. В зависимости от этого будут приниматься решения.

– Правильно ли я понимаю, что Таллинн – без соответствующих распоряжений правительства – сам не планирует закрывать ни одно учебное заведение?

– Безусловно! Если, конечно, нас не захлестнет пандемия полностью. Сейчас мы настроены на то, что полное закрытие учебных заведений и переход на дистанционное обучение – это крайняя мера.

– Грозит ли Эстонии чрезвычайное положение, как в Литве и Латвии?

– Хочется надеяться, что в Эстонии будет все хорошо, что мы уже достигли пика заболеваемости. Очень многое зависит и от нас самих – от соблюдения рекомендаций Департамента здоровья и требований правил безопасности.

– На муниципальных концертных площадках уже запрещено появляться без масок. Будут ли предъявляться подобные требования к старшеклассникам и педагогам?

– Педагогам уже сейчас настоятельно рекомендовано приходить в класс в масках или визирах. Заставить носить маску школьника мы не можем. Задача учеников в школе – получать образование.

– Обязательное ношение масок, наверняка, заметно увеличит расходы школ. Им придется предоставлять эти маски, не так ли?

– Если всех учителей и учеников обязать приходить в школу в маске, умножив количество требуемых масок на количество учебных дней, то получатся сумасшедшие суммы. Речь идет о сотнях тысяч, если не миллионах евро. При этом нет гарантий, что никто не заболеет.

– Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?

– Это вопрос к министру образования. Посмотрим, что будет ближе к зимним каникулам.

Если встанет вопрос – дистанционное обучение для всех или досрочные каникулы, – то такой выбор придется обдумать.  

– Какие ограничения распространяются на кружки и спортивные секции?

– К ним применяются такие же ограничения, как и в школах: рассредоточение учеников, дистанция, средства дезинфекции и т.д. Если посетитель кружка учится в классе, отправленном на самоизоляцию, то у него нет права посещать кружки и секции. Такой ребенок является потенциальной угрозой для остальных.

– А как этот процесс контролировать?

– Это уже гораздо более серьезный вопрос. Весной были случаи, когда люди с положительным тестом на коронавирус не меняли своих привычек и продолжали жить в обычном ритме, посещать разные заведения и т.д. Осуществление надзора – непростой вопрос.

– Готовы ли школы к применению красного сценария?

– Думаю, что к этому надо быть готовым. Глядя на статистику заражений, нельзя исключать ничего. Весной мы полностью перешли на дистанционное обучение – при том, что показатели были ощутимо ниже, чем сейчас. Теперь мы, конечно, по-другому смотрим на эту проблему, но...

Нельзя исключать перехода на неприятные сценарии – красный или черный. Замечу, что даже при локдауне учебные заведения иногда можно оставлять открытыми.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: грозит ли школам жесткий карантин? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

  • Какие решения приняты по результатам встреч с директорами школ и детских садов?
  • Насколько жестких ограничений можно ожидать в ближайшее время?
  • Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?
  • Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?
  • Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?
  • На муниципальных концертных площадках запрещено появляться без масок. Будет ли подобное требование предъявляться к старшеклассникам и учителям?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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