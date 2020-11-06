Репс: очевидно, во вторник правительство восстановит правило 2+2

Кабинет министров обсудил в четверг меры по предотвращению распространения коронавируса. О новых ограничениях не договорились, но, вероятно, что во вторник в какой-то мере будет восстановлено правило рассредоточения 2+2, а также рекомендация носить маски в общественном транспорте, пишет Postimees.
Репс отметила, что в отношении использования масок в общественном транспорте и тесных помещениях идут споры по поводу слова "обязательно". сообщает ERR.
«Очевидно, будут и исключения. На детей правило точно не будет распространяться», - сообщила Репс, а также добавила, что никто не поддерживает всеобщее применение масок.
Другой вопрос заключается в том, в каком объеме следует восстановить правило 2+2. По словам Репс, вероятность того, что это правило будет восстановлено, очень велика.
Также обсуждается вопрос рассредоточения людей в магазинах и ресторанах.
«Мы действуем по принципу Скандинавии — как можно дольше сохраняем общество открытым», - сказала Репс.
Правительство не станет обязывать детей носить маски в школе. «Такую же позицию занимают научный совет и Департамент здоровья», - заявила министр.