Экс-футболисту Широкову грозит до двух лет лишения свободы за избиение арбитра

По данным РИА "Новости", 39-летний Широков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК России - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

Максимальная санкция по этой статье - два года лишения свободы. Также предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ, года исправительных работ, двух лет принудительных работ или шести месяцев ареста.

Адвокат пострадавшего арбитра Никиты Данченкова Александр Островский ранее подал ходатайство о переквалификации действий Широкова на покушение на убийство, но никакого ответа не последовало. В связи с этим юристы готовят обращение к генеральному прокурору. Подобное обвинение предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" во время любительского футбольного матча. Широков избил ногами арбитра, показавшего ему красную карточку. Момент нападения на арбитра был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что судья упал на газон от удара в лицо, после чего футболист пнул ногой уже лежащего мужчину.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

На следующий день Роман принес извинения потерпевшему, организаторам турнира, партнерам по команде и зрителям, назвав свой поступок неподобающим. Однако арбитр снял побои (их квалифицировали как легкий вред здоровью) и подал заявление в полицию.

В ходе очной ставки Широков сообщил дознавателю, что Данченков спровоцировал его грубыми и надменными репликами, которые его эмоционально задели и вынудили совершить неприемлемый поступок. Данченков же заявил, что не оскорблял футболиста и применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в свой адрес.