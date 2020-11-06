Пт, 6.11.2020
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Ааду Муст
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Навальный отрицает возможность наличия у него хронического панкреатита

Алексей Навальный.

ФОТО: @NAVALNY/via REUTERS

Российский оппозиционер Алексей Навальный опровергает наличие у него хронического панкреатита и утверждает, что в августе текущего года был полностью здоров.

"Я каждый год проходил медицинский чекап (обследование), и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров", - написал Навальный в твиттере в пятницу.

Ранее в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщили, что, по результатам проведенных исследований у Навального обнаружен хронический панкреатит и его обострение, отравление не подтверждено.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

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