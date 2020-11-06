Белорусские власти раскритиковали рекомендации ОБСЕ относительно новых выборов в стране

Накануне докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил в постоянном совете ОБСЕ доклад о нарушениях прав человека в Белоруссии. Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и настаивать на проведении новых выборов, пишет Newsru.

В свою очередь, Дапкюнас заявил, что содержание доклада, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Белоруссии.

"Правительство Беларуси в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление идёт вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации", - заявил Дапкюнас.

От имени белорусских властей он также призвал провести ревизию так называемого "московского механизма" ОБСЕ , который включает создание миссий экспертов или назначение докладчиков для оценки положения дел в определенной стране. Дапкюнас назвал этот метод работы устаревшим, неэффективным и неконсенсусным инструментом давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению.

В сентябре Евросоюз официально заявил, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, а их результаты были сфальсифицированы. "С учетом этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. По его словам, инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Белоруссии, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов.

"Граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов. Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать приверженность демократии и своим основным правам, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ", - говорится в заявлении.