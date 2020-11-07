В Эстонии выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 105 человек. В Ида-Вирумаа – 63, в Ляэне-Вирумаа — десять, в Пярнумаа - семь, в Тартумаа - шесть, на Хийумаа - шесть, в Вильяндимаа - четыре, в Ляэнемаа - три, в Ярвамаа - два, в Пыльвамаа и Йыгевамаа - по одному новых случаев. Место жительства 21 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 119, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 6,1 %.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4000 человек, из которых заболели 643.

Необходимо сделать тест при первой же возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию из достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сайтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить о своей болезни другим пользователям. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.