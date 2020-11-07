В России второй день подряд фиксируется больше 20 000 заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, передает Newsru.
Всего в России выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.
Новые случаи COVID-19 в России по регионам:
- Москва - 5829
- Санкт-Петербург - 1258
- Московская область - 629
- Нижегородская область - 434
- Архангельская область - 359
- Красноярский край - 322
- Ростовская область - 314
- Воронежская область - 306
- Свердловская область - 293
- Иркутская область - 253
- Республика Коми - 243
- Забайкальский край - 243
- Хабаровский край - 235
- Республика Бурятия - 232
- Алтайский край - 231
- Мурманская область - 223
- Омская область - 219
- Волгоградская область - 218
- Ульяновская область - 212
- Приморский край - 210
- Республика Крым - 206
- Томская область - 204
- Республика Саха (Якутия) - 204
- Ставропольский край - 201
- Ханты-Мансийский АО - 199
- Кемеровская область - 198
- Саратовская область - 195
- Ямало-Ненецкий АО - 192
- Самарская область - 190
- Оренбургская область - 188
- Пермский край - 186
- Кировская область - 184
- Челябинская область - 181
- Новосибирская область - 181
- Тверская область - 176
- Ленинградская область - 171
- Пензенская область - 171
- Республика Карелия - 168
- Брянская область - 167
- Амурская область - 164
- Республика Хакасия - 161
- Белгородская область - 156
- Тюменская область - 155
- Ярославская область - 154
- Краснодарский край - 140
- Курская область - 136
- Орловская область - 134
- Удмуртская Республика - 134
- Ивановская область - 132
- Костромская область - 130
- Тульская область - 129
- Астраханская область - 129
- Калужская область - 128
- Псковская область - 127
- Вологодская область - 125
- Калининградская область - 124
- Смоленская область - 115
- Владимирская область - 110
- Рязанская область - 109
- Новгородская область - 109
- Республика Алтай - 107
- Сахалинская область - 107
- Тамбовская область - 103
- Республика Башкортостан - 103
- Республика Тыва - 97
- Липецкая область - 96
- Республика Калмыкия - 92
- Республика Дагестан - 91
- Курганская область - 91
- Карачаево-Черкесская Республика - 86
- Кабардино-Балкарская Республика - 83
- Севастополь - 81
- Республика Мордовия - 75
- Республика Адыгея - 72
- Республика Северная Осетия - 69
- Республика Ингушетия - 67
- Чувашская Республика - 65
- Камчатский край - 60
- Республика Татарстан - 51
- Республика Марий Эл - 46
- Магаданская область - 45
- Еврейская АО - 40
- Чеченская Республика - 29
- Чукотский АО - 8
- Ненецкий АО - 6