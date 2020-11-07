Сб, 7.11.2020
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В России второй день подряд фиксируется больше 20 000 заболевших коронавирусом

Коронавирусное отделение российской больницы. Иллюстративное фото

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, передает Newsru.

Всего в России выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.

Новые случаи COVID-19 в России по регионам:

  • Москва - 5829
  • Санкт-Петербург - 1258
  • Московская область - 629
  • Нижегородская область - 434
  • Архангельская область - 359
  • Красноярский край - 322
  • Ростовская область - 314
  • Воронежская область - 306
  • Свердловская область - 293
  • Иркутская область - 253
  • Республика Коми - 243
  • Забайкальский край - 243
  • Хабаровский край - 235
  • Республика Бурятия - 232
  • Алтайский край - 231
  • Мурманская область - 223
  • Омская область - 219
  • Волгоградская область - 218
  • Ульяновская область - 212
  • Приморский край - 210
  • Республика Крым - 206
  • Томская область - 204
  • Республика Саха (Якутия) - 204
  • Ставропольский край - 201
  • Ханты-Мансийский АО - 199
  • Кемеровская область - 198
  • Саратовская область - 195
  • Ямало-Ненецкий АО - 192
  • Самарская область - 190
  • Оренбургская область - 188
  • Пермский край - 186
  • Кировская область - 184
  • Челябинская область - 181
  • Новосибирская область - 181
  • Тверская область - 176
  • Ленинградская область - 171
  • Пензенская область - 171
  • Республика Карелия - 168
  • Брянская область - 167
  • Амурская область - 164
  • Республика Хакасия - 161
  • Белгородская область - 156
  • Тюменская область - 155
  • Ярославская область - 154
  • Краснодарский край - 140
  • Курская область - 136
  • Орловская область - 134
  • Удмуртская Республика - 134
  • Ивановская область - 132
  • Костромская область - 130
  • Тульская область - 129
  • Астраханская область - 129
  • Калужская область - 128
  • Псковская область - 127
  • Вологодская область - 125
  • Калининградская область - 124
  • Смоленская область - 115
  • Владимирская область - 110
  • Рязанская область - 109
  • Новгородская область - 109
  • Республика Алтай - 107
  • Сахалинская область - 107
  • Тамбовская область - 103
  • Республика Башкортостан - 103
  • Республика Тыва - 97
  • Липецкая область - 96
  • Республика Калмыкия - 92
  • Республика Дагестан - 91
  • Курганская область - 91
  • Карачаево-Черкесская Республика - 86
  • Кабардино-Балкарская Республика - 83
  • Севастополь - 81
  • Республика Мордовия - 75
  • Республика Адыгея - 72
  • Республика Северная Осетия - 69
  • Республика Ингушетия - 67
  • Чувашская Республика - 65
  • Камчатский край - 60
  • Республика Татарстан - 51
  • Республика Марий Эл - 46
  • Магаданская область - 45
  • Еврейская АО - 40
  • Чеченская Республика - 29
  • Чукотский АО - 8
  • Ненецкий АО - 6

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