В России второй день подряд фиксируется больше 20 000 заболевших коронавирусом

Всего в России выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.