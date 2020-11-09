"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД.

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - говорится в заявлении.

Российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны обнаружения радарами ПВО, заявили в азербайджанском МИДе.

Его полет проходил "в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения", а "вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе", - отметили в Баку.

Откуда в Армении российский военный вертолет

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в воздушном пространстве рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).

"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - говорится в сообщении российского минобороны.

Армения окажет помощь в расследовании обстоятельств катастрофы, заявила Интерфаксу пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. "Армения всеми информационными и экспертными ресурсами окажет содействие с целью выяснения всех обстоятельств трагедии", - сказала она.

102-ая российская военная база имеет два гарнизона в Армении: в Гюмри и в Ереване. Договор о функционировании этой базы действует до 2044 года. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ. Численность личного состава базы составляет около четырех тысяч человек.