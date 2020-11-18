В Эстонии педофилы очень легко находят своих жертв

Хотя родители учат детей не разговаривать с незнакомцами на улице, тем более куда-то ходить с ним, они не так много говорят об опасностях интернета. Однако, по данным полиции, это становится все более и более распространенным явлением для привлечения несовершеннолетних к сексу и вымогательства их фотографий порнографического содержания. Насколько точно это распространено, никто не знает, поскольку счет таких случаев не ведется. Это один из самых скрытых видов преступлений, пишет Postimees.
Лето 2018 года. 22-летний Ринальдо заводит беседу в чат-руме с 13-летней Лийной (имя изменено). Вскоре они стали переписываться в других соцсетях. В Snapchat, где бесплатно можно обмениваться сообщениями, фотографиями и видео.
Довольно быстро Ринальдо начал интересоваться, согласна ли Лийна прислать ему свои фотографии. Те, где было видно обнаженное тело. Девочка согласилась. Она отправила одну. Потом еще одну. И третью. Но отправка уже первой фотографии была ошибкой, поскольку Ринальдо требовал все больше и больше снимков, на которых девочка была бы в чем мать родила.
Лийна осознала свою ошибку и захотела прекратить общение. Ринальдо пообещал Лийне, что как только она пришлет новые фотографии, он удалит старые.
«Я боюсь, понимаешь», - написала она Ринальдо.
«Пришли сейчас один нюдс (фото без одежды — прим.ред.). Быстро, пожалуйста. Тогда я тебя оставлю в покое. Продолжим разговор вечером», - упрашивал он.
Лийна предложила, что пришлет обнаженный снимок в какой-нибудь другой день, но Ринальдо это не устраивало.
«Пожалуйста, иди сейчас в туалет и сделай это», - вынуждал он девочку, обещая, что после оставит ее в покое.
Лийна пошла и сделала снимок, отправила его Ринальдо и надеялась, что мужчина сдержит свое слово. Надеется можно на многое...
Совсем скоро у Ринальдо возникли новые желания. Когда Лийна осмелится отказаться, он отправит все ее фотографии друзьями и родителям.
«Пожалуйста, я обещаю, что отправлю тебе завтра. Честно. У меня завтра не будет родителей дома, тогда отправлю. Пожалуйста», - умоляла Лийна.
«Хорошо. Но сейчас отправь один нюдс», - ответил Ринальдо.
«Почему ты так со мной поступаешь?» - пробовала она вразумить Ринальдо.
«Один снимок и мы поговорим завтра. Иначе за пять минут разошлю (предыдущие фотографии — прим.ред.)», - продолжал угрожать Ринальдо.
Девочка не отправила снимок, поскольку гуляла с друзьями.
«Даю тебе 20 минут, чтобы вернуться домой, иначе рассылаю», - послышались новые угрозы.
Лийна пыталась поговорить в Ринальдом, объяснив ему, что никак не успеет за 20 минут добраться до дома.
«Успеешь, если не хочешь, чтобы твои нюдсы были разосланы», - ответил он.
Когда она вернулась домой, Ринальдо уже потребовал снять видео, как она себя самоудовлетворяет. Это стало последней каплей. Она сказала ему, что обратиться в полицию. Конечно, Ринальдо не хотел, чтобы она это бы сделала. Но Лийна уже была тверда в своем решении.
Подобные случаи происходят, но лишь малая часть из них доходят до полиции. Лийна не была единственной жертвой Ринальдо. Но Лийна была единственной, кто осмелился обратиться в полицию.
Где получить помощь и совет?
- По номеру Центра тревоги 112.
- У веб-констебля.
- TarkVanem.ee
- В Доме детей (Lastemaja) в Таллинне, Тарту и Йыхви
- По телефону помощи для детей 116 111 или на странице www.lasteabi.ee
- По кризисному телефону помощи жертвам 116 006.
- По горячей линии «Targalt internetis» на www.vihjeliin.ee каждый может анонимно сообщить о распространяемых в интернете неподходящих или нарушающих права несовершеннолетних материалах.
Много ложного стыда
Многие молодые люди не хотят рассказывать о случившемся. Им стыдно.
«Это ложный стыд», - говорит прокурор Марика Рейнтоп.
По ее словам, первые фотографии выманиваются красивыми рассказами присланными со своей стороны снимками. Когда первые фото присылают, начинают требовать все больше обнаженных снимков и видео.
Это заставляет жертву задуматься: на самом деле этого делать не хочется.
Обычно отказ приводит к угрозам. Обещают присланные ранее фотографии разослать друзьям жертвы, одноклассникам, учителям. Таким образом жертву загоняют в угол.
Это психологический террор. Но то, что жертва идет на поводу угрожающего, не решает проблему и не делает ее несуществующей.
По словам Рейнтроп, Ринальдо не смог сказать в суде, почему угрожал девочке. Но он отметил, что ему не нравится, когда ему не отвечают.
«Он заявил, что вошел в азарт и хотел все больше новых снимков», - передает Рейнтроп рассказ Ринальдо.
Суд приговорил Ринальдо к 11 месяцам и 28 дням тюремного заключения.
Среднестатистический педофил
По словам ведущего следователя Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, на протяжении многих лет спрашивают, как профилировать педофила.
«Можно только сказать, что в основном это мужчина и, вероятно, ранее он не успел отличиться преступлениями. Но в целом от одной крайности к другой: есть люди, которые могут очень хорошо с собой справляться, у кого есть работа, но есть и такие, у кого основное образование и нет работы», - объясняет он.
Здесь важно отметить, что несовершеннолетних привлекают к сексу разными способами.
«Домогаться может человек гораздо старше, но также и сверстник», - сказал Райвет. В последнем случае соблазнение не является самоцелью и часто представляет собой ни к чему не ведущие отношения. Со ссорой. В таком случае интимные изображения, отправленные во время отношений, могут быть обнародованы в отместку.
Если соблазнитель — человек старше, цель общения — поддерживать связь. Как правило.
«Им важно и необходимо вести беседу сексуального содержания. Обычно от этого не хотят отходить. Некоторым даже фотографии не нужны, ведь цель - разговор. Хитрые также проявляют интерес к школе, некоторые из них, например, помогают решать математические задачи, поскольку им нужны отношения с ребенком».
С ребенком ищут контакта во всевозможных местах. Обычно в какой-нибудь соцсети: в Instagram, Facebook, Snapchat, а также, например, в Armastusesaal. Педофил создает с ребенком доверительные отношения. Иногда это означает общение месяцами.
«В мой первый рабочий день коллега занимался как раз случаем педофилии», - вспоминает уже более шести лет работающий ведущим следователем Райвет. Общение ребенка и педофила занимало 800 страниц.
«Как роман "Война и мир"», - сравнил он.
Напоминание молодым людям
- Если вы никогда не встречались с человеком, с которым общаетесь в интернете, следует с ним быть бдительным.
- Никогда не знаешь, кто на самом деле скрывается за каким-нибудь именем или фотографией.
- Загруженные в интернет фотографии и видео будут там распространяться
- Люди со злыми намерениями, интересующиеся детьми в сексуальном плане — очень хитры и могут показаться друзьями.
- Полиция хочет выяснить причины поступка, чтобы оценить, в какой помощи нуждается ребенок, и после этого действовать.
- Никто не имеет права клеймить, унижать и запугивать ребенка ни по какой причине.
Игра создает ложное чувство безопасности
По словам Райвета, растет число случаев, когда педофил выходит на контакт с ребенком в компьютерной игре с несколькими игроками.
Родители не ожидают, что там может быть подвох.
В такой игре можно общаться с другими игроками. К сожалению, очень сложно установить, кто сидит по другую сторону экрана.
«Если ребенок месяц играл каждый день, например, с Аннабель, Пеэтером и Кевином и, если в итоге Аннабель предложит ему подружиться на Facebook, он добавит ее в друзья. Он считает ее другом. Мозг взрослого работает также. Если каждый день на экране всплывает имя Аннабель, взрослый также попадается на удочку. Думает, что Аннабель — его друг», - объясняет Райвет.
По его словам, очевидно, что жесткие правила родителей не уберегают ребенка от педофила.
«Если ребенок хочет создать аккаунт на Facebook, а родители это запрещают сделать, глупо думать, что ребенок это не сделает, особенно, если, например, у всех 12-летних одноклассников аккаунты есть», - говорит Райвет. Аккаунт просто создается тайно.
Но проблема в том, что если кто-то сближается с ребенком на Facebook и ситуация становится опасной, ребенок не решается об этом рассказать родителям, поскольку само по себе создание аккаунта было под запретом.
«Ему не к кому обратиться, поскольку он знает, что нарушил запрет, и если рассказать родителям, он попадется и его наругают».
Напоминание родителям
- Объясните ребенку всю опасность общения с посторонними людьми.
- Объясните ребенку, почему нельзя отправлять голые снимки или материалы сексуального характера.
- Поинтересуйтесь, на каких интернет-страницах сидит ваш ребенок и где у него есть аккаунты.
- Поинтересуйтесь, что он делает в этих аккаунтах и чем делится.
- Общайтесь с ребенком и будьте открыты.
Первые признаки опасности
«Первым делом хотелось бы сказать, что никогда не знаешь, с кем в соцсетях ты общаешься», - говорит Райвет.
С незнакомыми людьми общаться не стоит. Мужчины в возрасте от 40 до 50 лет нередко играют онлайн с детьми 13-14 лет. Отправляя фотографии предыдущих жертв, они побуждают детей поговорить. Более того, придают смелости присылать свои подобные фотографии.
По словам Райвета, большой признак опасности, если незнакомец начинает задавать вопросы, которые направлены на секс.
«Спрашивают, что ребенок пробовал, насколько большая у нее грудь, растут ли волосы. Это в некотором роде сквозная тема. В этом случае ни в коем случае не надо продолжать общение и отправлять снимки», - предупреждает Райвет.
Если все-таки подобное случилось, следует, безусловно поговорить с родителями. Но если с родителями доверительных отношений нет, следует найти другого взрослого, которому можно рассказать о своих бедах. «Всегда можно обратиться в полицию», - добавил он.
Если ребенок становится скрытным, следует с ним поговорить. В подростковом возрасте скрывать свои поступки и мысли — нормально, но если ребенок не хочет никому показывать телефон и ни на секунду не оставляет его, время начать волноваться. «Поведение ребенка также меняется: он замыкается в себе, не хочет разговаривать или становится меланхоличным».
Родители могут не понимать последствий
Главный специалист Дома детей Департамента социального страхования Лилия Ткач вспомнила недавно произошедший случай, когда десятилетняя девочка отправила по просьбе 13-летнего мальчика своим интимные снимки и видео.
Мальчик поделился этими материалами с большим кругом людей, так фотографии и видео девочки дошли до ее подруги. Та в свою очередь рассказала об этом матери девочки.
«Это дошло и до полиции», - сказала Ткач.
Молодежная полиция пришла к выводу, что 13-летнему мальчику тоже нужна помощь. Но мать мальчика бросилась на его защиту как львица. Она сообщила, что десятилетняя девочка должна быть благодарна ее сыну, поскольку другой бы эксплуатировал девочку гораздо хуже. Является ли защита сына заслугой или медвежьей услугой, это уже другое дело.
«У родителей должно быть понимание, что правильно, а что нет. Дети являются нашим отражением», - говорит Ткач.
По ее словам, в Дом детей все больше поступает связанных с интернетом случаев. Компьютер — всего лишь инструмент, родители должны научить своих детей, как им пользоваться.
В смарт-устройстве ребенку легко разобраться. Однако когда ребенок достигает подросткового возраста, следует с ним обсудить, что правильно, а что нет.
В интернете легко стать жертвой
Журналистка Postimees Кертту Кирьянен решила сами проверить, насколько легко девочке стать жертвой. Эксперимент был проведен на сайте Armastusesaal — интернет-страница, где люди могут общаться. Она решила в чат-руме играть роль 13-летней девочки.
Не прошло и минуты, как четыре-пять мужчин написали ей. Большую часть из них ее возраст не смутил.
Вскоре написал и Маргус, который испытывал большой интерес, как много она уже знает о сексе. Хотя она ответила, что никогда раньше не соприкасалась с темой секса и она очень нерешительна, беседа быстро стала очень откровенной.