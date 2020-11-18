В Эстонии педофилы очень легко находят своих жертв

Много ложного стыда

Многие молодые люди не хотят рассказывать о случившемся. Им стыдно.

«Это ложный стыд», - говорит прокурор Марика Рейнтоп.

По ее словам, первые фотографии выманиваются красивыми рассказами присланными со своей стороны снимками. Когда первые фото присылают, начинают требовать все больше обнаженных снимков и видео.

Это заставляет жертву задуматься: на самом деле этого делать не хочется.

Обычно отказ приводит к угрозам. Обещают присланные ранее фотографии разослать друзьям жертвы, одноклассникам, учителям. Таким образом жертву загоняют в угол.

Это психологический террор. Но то, что жертва идет на поводу угрожающего, не решает проблему и не делает ее несуществующей.

По словам Рейнтроп, Ринальдо не смог сказать в суде, почему угрожал девочке. Но он отметил, что ему не нравится, когда ему не отвечают.

«Он заявил, что вошел в азарт и хотел все больше новых снимков», - передает Рейнтроп рассказ Ринальдо.

Суд приговорил Ринальдо к 11 месяцам и 28 дням тюремного заключения.

Среднестатистический педофил

По словам ведущего следователя Пыхьяской префектуры Реймо Райвета, на протяжении многих лет спрашивают, как профилировать педофила.

«Можно только сказать, что в основном это мужчина и, вероятно, ранее он не успел отличиться преступлениями. Но в целом от одной крайности к другой: есть люди, которые могут очень хорошо с собой справляться, у кого есть работа, но есть и такие, у кого основное образование и нет работы», - объясняет он.

Здесь важно отметить, что несовершеннолетних привлекают к сексу разными способами.

«Домогаться может человек гораздо старше, но также и сверстник», - сказал Райвет. В последнем случае соблазнение не является самоцелью и часто представляет собой ни к чему не ведущие отношения. Со ссорой. В таком случае интимные изображения, отправленные во время отношений, могут быть обнародованы в отместку.

Не редкость, что мужчины в возрасте 40-50 лет играют с 13-14-летними. Отправляя снимки предыдущих жертв, они побуждают детей говорить. Ведущий следователь Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

Если соблазнитель — человек старше, цель общения — поддерживать связь. Как правило.

«Им важно и необходимо вести беседу сексуального содержания. Обычно от этого не хотят отходить. Некоторым даже фотографии не нужны, ведь цель - разговор. Хитрые также проявляют интерес к школе, некоторые из них, например, помогают решать математические задачи, поскольку им нужны отношения с ребенком».

С ребенком ищут контакта во всевозможных местах. Обычно в какой-нибудь соцсети: в Instagram, Facebook, Snapchat, а также, например, в Armastusesaal. Педофил создает с ребенком доверительные отношения. Иногда это означает общение месяцами.

«В мой первый рабочий день коллега занимался как раз случаем педофилии», - вспоминает уже более шести лет работающий ведущим следователем Райвет. Общение ребенка и педофила занимало 800 страниц.