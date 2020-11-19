В Эстонии с пятницы отменяется разрешенная максимальная скорость движения в 110 км/ч

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что важным новшеством этого года станет сохранение предстоящей зимой максимально допустимой скорости в 100 км/ч на всех дорогах по схеме 2+1 и на некоторых участках дорог по схеме 2+2.

На всех остальных дорогах максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч.

«Оставляя действовать режим повышенной скорости, мы доверяем участникам движения самим следить за передвижением в зимних условиях, то есть, действовать в соответствии с погодными и дорожными условиями и выбирать соответствующий скоростной режим, - пояснил заведующий центром управления движения департамента Сийм Вайкмаа. - И напоминаем, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной».

Максимально разрешенная скорость движения в 100 км/ч на дорогах по схеме 2+2 и зимой будет действовать на таллиннской окружной дороге, а также на отрезках шоссе Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва.

Повышенный скоростной режим разрешен на тех участках, где среда для движения для этого полностью готова. Там, где сохраняется опасность встречи на дороге с лесными животными или с пешеходами, в зимний период скорость движения будет ограничена 90 км/ч.

В светлое время суток и при хороших дорожных условиях и в зимний период на отрезках Лаагри-Ээсмяэ на шоссе Таллинн-Пярну и Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту максимально допустимая скорость будет разрешена до 110 км/ч, информация об этом будет передаваться на электронные табло дорожных знаков.

В целом в зимний период в Эстонии скоростной режим в 110 км/ч сохранится в Эстонии на 36 километрах дорог и в 100 км/ч — на 99 километрах.