Хит продаж ⟩ На Сааремаа активизируется строительство частных домов

Таким образом, количество новых частных домов в микрорайоне Лахевере на границе Курессааре увеличится до сорока. «Курессааре сам по себе уютный и эклектичный, и ряд одинаковых домов совсем не вписывается в городской ландшафт столицы острова», - подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Строительство первой очереди жилого района Лахевере было приостановлено на время из-за весенней волны коронавируса, но на сегодня 18 участков подготовлены для строительных работ и быстро распроданы. «Район с большими земельными участками находится практически у моря, но также на границе с Курессааре, и помимо хорошего местоположения, проложены коммуникации, документы в порядке и все готово к строительству», - объяснил успех продаж Саксинг.