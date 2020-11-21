Хит продаж ⟩ На Сааремаа активизируется строительство частных домов

Компания LVM Kinnisvara начала предпродажную подготовку еще 22 земельных участков для строительства частных домов в микрорайоне Лахевере в Курессааре.
Таким образом, количество новых частных домов в микрорайоне Лахевере на границе Курессааре увеличится до сорока. «Курессааре сам по себе уютный и эклектичный, и ряд одинаковых домов совсем не вписывается в городской ландшафт столицы острова», - подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
Строительство первой очереди жилого района Лахевере было приостановлено на время из-за весенней волны коронавируса, но на сегодня 18 участков подготовлены для строительных работ и быстро распроданы. «Район с большими земельными участками находится практически у моря, но также на границе с Курессааре, и помимо хорошего местоположения, проложены коммуникации, документы в порядке и все готово к строительству», - объяснил успех продаж Саксинг.
К каждому участку в Лахевере ведет хорошая заасфальтированная дорога. Участки подключены к водоснабжению и канализации.