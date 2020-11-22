Вс, 22.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Границы снова откроют? Европарламент намерен призвать к реактивации Шенгенской зоны

Границы снова откроют? Европарламент намерен призвать к реактивации Шенгенской зоны

ФОТО: EPA/Scanpix

Европейский парламент (ЕП) намерен на следующей неделе рассмотреть проект резолюции, призывающий к полному возобновлению функционирования Шенгенской зоны, передает Rus.TVNET.

По сообщению офиса Европарламента в Латвии, депутаты Европарламента намерены подчеркнуть в резолюции, что

ограничение свободы передвижения во время пандемии не должно становиться нормой.

В понедельник ЕП должен принять резолюцию, призывающую быстро и в полном объеме возобновить функционирование Шенгенской зоны. В проекте резолюции говорится, что страны должны соблюдать Шенгенские правила и законодательство, а также избегать фрагментарного подхода.

Текст резолюции указывает на негативные последствия закрытия внутренних границ ЕС для жителей приграничных районов и тех, кто работает за рубежом, а также для студентов и семей, члены которых проживают в разных странах.

Депутаты Европарламента также будут призывать к лучшей координации и сотрудничеству, совместимости между приложениями для отслеживания вирусов и доступу к надежной, актуальной, многоязычной информации об ограничениях на поездки и мерах безопасности по всему ЕС.

Ожидается, что результаты голосования будут опубликованы во вторник, 24 ноября.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back